從高校團隊協助國家探月、探火工程，到黎家盈成為首位「港產太空人」進駐「天宮」空間站，再到如今牽頭國家深空探測的科學載荷——短短十幾年間，香港在國家航天中的參與度肉眼可見地加深，角色也看似從「見證者」躍升為深度「參與者」。在這些高光的烘托下，不少政商精英都相信：香港有普通法、有國際金融中心、有多間世界頂尖大學，國家要搞商業航天出海，必然繞不開香港。然而，當內地科研能力不斷提升、企業已能自行出海、產學研建立起高效機制，一些鏈主企業的首選地已非香港。我們不得不問：香港若連「必經之地」都不是，哪來「不可替代」的自信？



「香港太空夢」系列深度報道之四



港產太空人黎家盈出征，參與執飛神舟二十三號，成為香港深度參與國家航天事業的重要里程碑。（央視新聞）

香港是否「不可替代」？

香港是否「不可替代」？翻看今年的航天新聞， 內地領先的商業航天企業「中科宇航」研製的「力箭一號」服務六家國際客戶，發射服務業務覆蓋全球四個大洲；民營企業「銀河航天」向泰國交付整星，直接用於泰方的國土與農業遙感；央企「長城工業集團」與阿拉伯衛星通信組織簽署通信衛星合同，中方提供衛星研製、發射服務、在軌交付；北斗服務140餘國、用戶超15億；國家航天局稱已與50國及7個國際組織簽署195項協議，為多國交付12顆通信衛星和8顆遙感衛星，提供78次發射服務⋯⋯可見，從國家重大航天工程到民營商業航天企業，內地航天國際化已在發射、整星出口、科研合作和導航服務等領域，形成並不依賴香港、直接面向全球的成熟路徑。

對此，科技大學機械及航空航天工程學系教授高揚不傾向用「不可替代」形容香港：「邏輯上講，所有人都是可替代的，但從香港的角度來說，這個（國家任務的）機遇才是不可替代的。」立法會創新科技界議員邱達根亦指，「沒有東西是不可替代的。但香港在國家整個航天發展領域裏，有很多能夠遞增或附加的功能，比如人才發展、對外合作、國際合作樞紐」。科大木及環境工程學系講座教授教授蘇慧則說，「我們的天韻相機能夠成為中國空間站的首個對地觀測科學載荷，很大程度上是國家對香港的厚愛和重視」；她很清楚，國內有許多相關企業項目在「排隊」，「他們還沒有這樣的機會」。

這就引申一個核心問題：如果「不可替代」是一個偽命題，香港憑什麼在國家的萬億航天版圖中立足？如果香港在國家航天版圖中的角色，僅僅是幫助內地企業完成合規封裝、資金結算與法律對接的「出海中介」，那麼這個角色，是否隨時可以被深圳更完整的產業鏈和更低的成本所取代，甚至被新加坡更成熟的仲裁體系和更積極的航天招商政策所替代？

企業與人才「用腳投票」選深圳？

「蒼宇天基」是一家專注於高、中軌道「天基信息傳輸系統」建設與運營的商業航天企業。它2021年成立於北京，2025年在深圳羅湖區設立5G NTN研發中心和國際運營總部，曾表示「深圳公司將充分發揮毗連香港的地緣優勢，打造為面向全球的市場前言、客戶服務樞紐與網絡運營中心」。不過，它至今並未透過香港出海或融資，甚至沒有外資的加入，但卻已經依託中國航天科技集團以及國外當地運營商合作夥伴，初步打開「一帶一路」市場。

蒼宇天基的選擇並非個例，人才流動的軌跡往往比企業戰略更具說服力。曾任職香港亞太衛星技術支持部總經理的甘海力，在香港衛星行業工作了十幾年，屬於香港為數不多的航天產業人才。然而，他在今年6月加入蒼宇天基深圳公司，擔任國際運營中心總經理。

談及這次跳槽，他將個人考量歸結為「看好國家商業航天發展」。但當被問及內地與香港商業航天支持力度的分別，甘海力直言，「港府對商業航天支持力度大，但內地的支持力度比香港更大」。這不僅解釋了個人選擇，也道出了蒼宇天基落地羅湖而非香港的核心原因。這背後是兩套產業模式的代差。甘海力解釋，香港的衛星產業正面臨傳統廣播電視市場萎縮的困境，亞太衛星2025年中期利潤同比已下跌近24%。香港企業正在向高價值數據服務轉型，但過去單純的「買衛星、發信號」的產業讓香港缺乏全面的產業生態。

與此同時，深圳已跑通了「全產業鏈整合」的新模式——上游有衛星製造商，中游有運營商，下游有火箭公司，大家不再是簡單的甲乙方，而是「我需要你，你也需要我」的共生關係。這種「深圳造硬件＋香港做國際運營」的新格局，要求香港必須補上產業生態與深港合作的短板。那麼，內地的支持力度和產業優勢到底有多大？能讓一位在香港深耕多年的航天通信人才毅然「用腳投票」？

羅湖空天科技大廈運營一年就吸引40多家企業入駐。（圖片來源：讀特）

羅湖政策補全產業四大痛點

深圳的創科產業佈局各有側重，而羅湖的定位非常明確：聚焦商業航天與低空經濟，羅湖給出的不是單一補貼，而是精準擊中了「缺錢、缺保障、缺生態、缺人」的四大痛點。

第一招，解決「錢」的問題。羅湖不僅設立了10億元的空天產業專項基金，「三個2000萬」專項計劃，對重大項目和平台給予最高2000萬元的資金支持。而在這之上，更有一個總規模超過 580億元 的龐大資金池作為底層支撐，透過引導基金、國企直投、甚至將「財政補貼」轉化為「股權投資」等方式，為企業提供全方位的彈藥。相比香港千萬級別的科研資助與碎片化的融資，內地的資金彈藥顯然更為充足。

第二招，化解「風險」的痛點。 商業航天高風險、融資難，傳統保險公司往往不敢接盤。今年五月，羅湖牽頭17家金融與保險機構，成立了全國首個商業航天產業鏈共保體，為火箭與衛星的研發、發射到應用提供全鏈條風險保障；同時發布《羅湖區空天行業金融服務方案》，將信貸、擔保、保險、基金整合為一站式工具，直接打通企業「保不到、貸不下」的堵點。甘海力指，羅湖區政府在融資資金方面「給了非常大的支持」，但具體金額因商業原因不便透露。

第三招，物理空間的「生態捆綁」。 在官方主導的空天科技大樓裏，進駐了逾60家涵蓋火箭、衛星及應用的企業。初創團隊可獲最高300平方米的3年免租期，續租低至三折。這種政策直接促成了「上下樓即上下游」的協同效應。甘海力說樓上樓下的公司都是相互合作關係：「樓上的那家衛星製造商，可以給我們提供所需的衛星部件，隔壁是一家火箭公司，我們的衛星、產品、服務，都需要火箭那公司發射上太空」。這種物理上的集聚，極大地降低了企業的溝通與物流成本，是香港慣常依賴「市場自發」、企業散落各區的模式難以比擬的。

第四招，用「生活兜底」留住人才。 除了對空天人才及科研平台給予最高100萬元資助外，羅湖還提供每月最高8,000元租房補貼、子女入學保障與落戶對接，並為企業設立最高100萬元的人才補貼。甘海力舉例，深圳各大高校每年都會推薦相關專業的優秀比例升，目前深圳公司所有新入職員工都解決了配套住房的問題。

內地的「戰略牽引力」與香港的「碎片化」

如果說羅湖的政策是吸引企業的外在推力，兩地產業邏輯的差異則是航天產業人才擇業的關鍵因素。

2023年，國家首次明確商業航天戰略定位，航天不再只限於宏大的國家航天任務，而是成為一條全新的支柱產業。後續兩年，商業航天連續寫入政府工作報告，2026年發布的「十五五規劃」立志打造「航天強國」，直接將航天定位為「市場化、可批量生產的常規產業。僅僅三年過去，中國商業航天已經形成了一個由國家戰略牽引、企業與高校深度契合的龐大系統。2025年，中國商業航天產業規模達到2.83萬億元，企業數量超過600家，全行業融資總額186億元，同比增長32%。

面對這塊巨大的蛋糕，香港不缺資本，也不缺意願。SpaceHK創辦人馬學志（Mahesh Harilela）籌備了基金，到處遊說金融機構參與進來，甚至鎖定了四家內地航天企業準備投資，卻因為沒有官方機構對接口，至今「一分錢都沒投出去」。邱達根亦倡議設「司長級統籌機構」，蘇慧亦指政策多停留在「意向性」，吸引不了內地企業來港。最新政策說要建立 「前沿科技專組」，研究前沿科技領域，但至今仍不知道隸屬哪個局，又有多大決策權。說到底，這是香港長期依賴「小政府、大市場」的體制慣性。面對新興產業，政府往往只給「鼓勵性」方向，卻不負責「統籌性」落地，導致市場始終是一盤散沙，難以形成合力。

而內地發展產業之所以迅猛，核心正在於「跟隨國家戰略」的體制共識與「舉國動員」的執行力，讓從火箭、衛星到測控、應用的全產業鏈得以同步推進，形成閉環。甘海力表示：「在這個階段，跟着國家戰略走對大家來說是最有利的，所有人都應該跟着國家戰略走。」蒼宇天基所做的天基測控，本質上是為國家的巨型星座組網提供配套服務，企業的商業回報依附於國家戰略的推進節奏。

他以任職多年的亞太衛星為例：「1992年成立的時候，就是背負着國家使命，要把衛星運營面向海外。」這家香港老牌衛星公司絕非純粹的市場自發產物。回顧歷史，亞太衛星、亞洲衛星的崛起，本質上是國家戰略統籌下的產物——與電視廣播產業深度綁定，藉助政策開放與國際資本，將香港打造成亞太早期的衛星通信樞紐。然而，當傳統廣電紅利消退，這套舊模式已然失效。

如果國家戰略達不成，我們的商業邏輯其實也是不存在的。 ——甘海力

「教授包攬商業」VS「企業帶題攻關」

這種「戰略牽引」也重塑了產學研的關係。在內地，航天領域的產學研合作已經形成一種清晰高效的模式：「企業出題，高校解題」。企業或許不具備高精尖的科研能力，但能帶着真實的工程需求去找高校，課題從立項之初就帶着產業化的目標。蒼宇天基創立之初就與大學合作，同時向社會招聘專家，後續與大學共建聯合研究中心，走的正是這條「需求牽引研發」的路子。

香港科研水平之高眾所周知，否則也難以承擔國家航天等重大任務。然而，我們難道不需要思考：國家是否真的非香港的科研能力不可？這種頂尖科研實力又能否高效轉化為產業能力？在香港，產學研邏輯是「教授出成果，再找轉化」。如科大教授蘇慧的初創商業航天公司「星睿雲智」，正是從大學實驗室的科研突破出發，在獲得大學和政府資助以及市場投資融資之後，才逐步摸索商業路徑。甘海力也表示，蒼宇天基與香港高校雖有合作，但只是停留在學術層面。

被問及收益分配機制，甘海力只表示產學研合作走的是「分工」而非「分帳」，「實際上沒有那麼商業化，科研機構首要指責是做科研，商業化是商業公司的事情，相當於大家合作做一個課題」。除此之外，他指深圳科創局每年的科研項目都會積極推薦企業與高校合作，共同研究創新發展課題，並以競爭性投標給予科研補助，調動產學研活力。這恰恰點出了香港產學研的痛點：香港的大學往往承擔了過多的商業化期待，而企業又缺乏足夠的工程能力去接住科研成果——雖然高校團隊從技術到商業能一手包攬，卻導致整條轉化鏈條呈現漫長又低效的「碎片化」狀態。當內地的高校安心做研究、企業專心搞產業化，共同朝着國家戰略的目標跑，這條鏈條自然轉得比香港快。

河套是蒼宇天基未來考慮的子公司選址之一，甘海力指，公司在APEC會議後會再次與港府相關部門對接。（孫東網誌）

香港能否接住內地企業？

儘管目前重心落在深圳，但蒼宇天基並未關上來港的大門。甘海力指，香港在人民幣國際化結算、國際仲裁經驗以及國際化人才上，仍是內地企業出海的重要支撐。

目前，蒼宇天基正為未來的出海計劃研究來港設立子公司或與本地運營商合作，並已與港府有初步接觸，正在考慮是否落戶北都。他指，「港府態度非常好，希望吸引內地龍頭企業助力香港科技發展。」但他坦言，雙方尚未談到具體條件，公司正在開展北都的研究，目前已經有「一對一」團隊與公司對接，公司希望港府未來增加系統性的政策說明，讓內地企業瞭解清楚相關政府各部門職責，「讓我們知道落地該找誰」；亦希望港府可可以定期舉辦行業論壇，面向整個生態；同時也建議港府研究引入產業鏈，而非一家公司，「商業航天更講究產業鏈上下遊整合，不是單打獨鬥，一個城市的商業航天，通常都有一個鏈主企業，帶動整個產業發展。香港目前商業航天缺乏鏈主企業，亦缺乏產業鏈的配套。」

蒼宇天基這類鏈主型企業的來港意願，證明香港的金融、法律與國際化人才優勢依然清晰可見。但「一國兩制」的紅利若缺乏一個能將政策與資金統籌起來的系統接口，這些優勢便只能換來一場場停留在表面的「初步接觸」。香港在國家商業航天產業內或許做不到「不可替代」，但完全可以成為「不可或缺」的那塊拼圖。國家的厚愛能為香港送來天韻相機與港產太空人的高光「機會」，但若香港無法用體制力量將自身優勢整合成產業基座，那麼每一次厚愛，也不過是多一次的新聞聚光，無法讓這座城市自行「長出」產業。