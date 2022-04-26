第六屆特首選舉提名期上周日（4月17日）結束，經資格審查委員會確認，前政務司司長李家超成為唯一參選人，被形容是「中央唯一支持人選」的他，極有可能是「一人模式」下產生的新特首。不過，也有不少人批評，這種無競爭選舉模式並不符合民主原則，他們甚至擔心香港未來民主道路已經中斷。然而，這種批評所對照的標準是歐美理想化的民主設想，但忽視了實踐過程當中所產生的民粹主義並無助於提升治理品質。具體而言，歐美民主到底存在什麼迷思？



「港式民主」深度報道系列文章四之一



香港人所追求的一人一票、低選舉門檻「雙普選」，可以說是將歐美民主制度簡約為多個政黨通過競爭選票獲取政治權力的選舉安排，並將市民手上的選票視為實現政治平等的唯一途徑。乍看之下，「一人一票」制度好像是保障市民生活的最優解，因為從政者一旦失政，市民可以利用手上的選票將其推翻，並選拔更加心儀人選掌權。然而，歐美民主形式有其內在限制和問題，可惜香港社會鮮有認真探討，到底歐美民主是否適合香港社會。

不少歐美分析家都指出，當地一些民主政體，不論是面臨社會爭議和公共危機，還是日常的社會管治和公共福利，處處表露「國家巨靈」——國家力量，受到壓制的現象，無法使人擁有免於「孤獨、貧困、難受、殘酷、匱乏」的自由，社會更出現「民主疲憊」的狀況。

歐美注重競爭的選舉政治，並沒有適當地過濾民粹。（Getty Images）

資本對個體和個人權力的侵入，更加催使人依賴政治權力。圖為2009年，民眾在紐約金融區示威遊行。（Getty Images）

2021年1月6日，特朗普支持者衝擊美國國會山莊。（Getty Images）

究竟什麼樣的民主，才更適用於香港？（新華社）

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《破除歐美民主迷思 探索香港選舉道路》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

港式民主系列報道：

港式民主・一｜破除歐美民主迷思 探索香港選舉道路

港式民主・二｜有機結合賢能政治和民主政治 發展香港特色民主

港式民主・三｜民主化後 緣何從「民主回歸」走向「民主拒共」？

港式民主・四｜政改努力被一場修例風波推翻 傳統泛民成最大輸家