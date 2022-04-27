2019年反修例風波之後，中央深刻認識到香港政治發展出了問題，先後出手制定《港區國安法》、修改選舉制度、落實「愛國者治港」原則；但從已於去年9月和12月舉行的選舉委員會分組界別選舉和立法會換屆選舉，以及即將於5月8日舉行的行政長官選舉來看，不少人仍然擔心香港民主進程已經走樣變形。不過，根據去年立法會換屆選舉翌日由國務院新聞辦公室發布的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，當中不但整理了港英時代到選舉改制的香港民主發展路程，並且明確點出香港民主發展前景，甚至示意當政治問題得到處理之後，政改就有重啟條件。問題是，來到「一國兩制」下半場的關鍵節點，什麼樣的民主才更適用於香港？在保障「一人一票」之餘，內地和新加坡的「賢能政治」又有什麼可取之處？



「港式民主」深度報道系列文章四之二



香港社會過去長期迷信「積極不干預」的「大市場小政府」思維，任由資本壟斷逐利，導致深層次問題積重難返，大多數市民未能分享經濟發展紅利，在高昂生活成本和微簿工資之下，只能蝸居在又貴又細的住房之中，遑論要實現階級向上流動。不少人認為，只要落實「一人一票」雙普選，就能成功選出賢能志士，解決諸多經濟民生問題；然而，在以往的選舉制度之下，即使是循直選晉身議會的治港者們，也不見得能夠提升治理效能——建制派往往只是對政府唯唯諾諾，民主派則被激進勢力牽着鼻子走，兩大陣營陷入鬥爭對壘，導致社會陷入政治撕裂，不時藉着不同議題激化矛盾。

大多數市民未能分享經濟發展紅利，在高昂生活成本和微簿工資之下，只能蝸居在又貴又細的住房之中，遑論要實現階級向上流動。（余俊亮攝）

2021年12月22日，外交部駐港特派員公署舉辦《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書吹風會，回顧總結香港特區民主發展歷程，闡釋香港民主發展前景。（中新社）

對於香港未來民主如何才能達至「雙普選」，張炳良認為仍存在眾多變數。(高仲明攝。)

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《有機結合賢能政治和民主政治 發展香港特色民主》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

港式民主系列報道：

港式民主・一｜破除歐美民主迷思 探索香港選舉道路

港式民主・二｜有機結合賢能政治和民主政治 發展香港特色民主

港式民主・三｜民主化後 緣何從「民主回歸」走向「民主拒共」？

港式民主・四｜政改努力被一場修例風波推翻 傳統泛民成最大輸家