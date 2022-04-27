港式民主・二｜有機結合賢能政治和民主政治 發展香港特色民主
撰文：黃舜煬
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2019年反修例風波之後，中央深刻認識到香港政治發展出了問題，先後出手制定《港區國安法》、修改選舉制度、落實「愛國者治港」原則；但從已於去年9月和12月舉行的選舉委員會分組界別選舉和立法會換屆選舉，以及即將於5月8日舉行的行政長官選舉來看，不少人仍然擔心香港民主進程已經走樣變形。不過，根據去年立法會換屆選舉翌日由國務院新聞辦公室發布的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，當中不但整理了港英時代到選舉改制的香港民主發展路程，並且明確點出香港民主發展前景，甚至示意當政治問題得到處理之後，政改就有重啟條件。問題是，來到「一國兩制」下半場的關鍵節點，什麼樣的民主才更適用於香港？在保障「一人一票」之餘，內地和新加坡的「賢能政治」又有什麼可取之處？
「港式民主」深度報道系列文章四之二
香港社會過去長期迷信「積極不干預」的「大市場小政府」思維，任由資本壟斷逐利，導致深層次問題積重難返，大多數市民未能分享經濟發展紅利，在高昂生活成本和微簿工資之下，只能蝸居在又貴又細的住房之中，遑論要實現階級向上流動。不少人認為，只要落實「一人一票」雙普選，就能成功選出賢能志士，解決諸多經濟民生問題；然而，在以往的選舉制度之下，即使是循直選晉身議會的治港者們，也不見得能夠提升治理效能——建制派往往只是對政府唯唯諾諾，民主派則被激進勢力牽着鼻子走，兩大陣營陷入鬥爭對壘，導致社會陷入政治撕裂，不時藉着不同議題激化矛盾。
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