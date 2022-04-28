回望香港過去四十年民主路，泛民主派曾致以最深情寄望，不惜耗盡青春，並積極與中央對話，只為等待「民主之火」到來，但經過2019年反修例風波，中央與泛民的政治互信跌至冰點，不少人感慨以往各種努力全都功虧一簣。可是，如果回到最初的起點，雙方並非勢不兩立，那麼，除了原有的「恐共」歷史和「六四事件」之外，在回歸之前，還有什麼事情令兩者關係起了變化？港英政府急速「民主化」造成什麼影響？當「民主回歸」走向「民主拒共」，又為民主進程埋下什麼伏線？



「港式民主」深度報道系列文章四之三



經過2019年反修例風波，央港政治互信跌至冰點，中央先是親自出手制定《港區國安法》，為實踐「愛國者治港」原則建設法律基礎；後又再次出馬修改香港選舉制度，包括擴大選舉委員會的規模和職能，增加和提高立法會的議員議席和參選門檻，大幅提升特首選舉的入閘和當選條件等等；至改制後的三場關鍵選舉更可見中央對「愛國者治港」的落實決心和高度把控——凡此種種，無一不令一些泛民主派支持者慨嘆，過去在民主路上的種種努力，到頭來只是一事無成。

鄭宏泰指，港英政府在回歸前快速推動民主化，主要是為維持英國在港長遠利益，但完全打破中央對港部署。（受訪者提供）

張炳良表示，匯點之所以提出「民主回歸論」，正是基於「反殖愛國」的思維，認定英國治下香港沒有真正民主，從而希望回歸能夠成為發展民主的契機。（高仲明攝）

回歸之後，以民主黨為首的民主派，基本上接受了《基本法》的憲制秩序，在體制內爭取民主。（羅君豪攝）

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《回歸前急速「民主化」後 緣何從「民主回歸」走向「民主拒共」？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

港式民主系列報道：

港式民主・一｜破除歐美民主迷思 探索香港選舉道路

港式民主・二｜有機結合賢能政治和民主政治 發展香港特色民主

港式民主・三｜民主化後 緣何從「民主回歸」走向「民主拒共」？

港式民主・四｜政改努力被一場修例風波推翻 傳統泛民成最大輸家