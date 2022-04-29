香港要發展民主，離不開中央政府的支持、特區政府的推動，以及泛民主派的協調。2021年12月20日，國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書（《香港民主》白皮書），其中提到中央推動香港發展民主的三次努力——全國人大常委會通過的「4·26决定」、「12·29决定」、「8.31決定」。這三個關鍵節點背後，除了包含中央與泛民就政改議題的眾多分歧，還有民主派內部不斷分裂，甚至與中央和港府關係割裂，最終無奈促使香港民主路徑愈走愈偏。



「港式民主」深度報道系列文章四之四



香港教育大學公共行政學研究講座教授張炳良形容，中央最初的民主發展路徑是根據「時間表協調」、「循序漸進」地達至行政長官和立法會全數議員由直選產生，並以回歸後十年為界推進，即2007年才可以更改選舉制度：「中央對回歸的要求是『穩定』，但並未給出確切的『雙普選』時間表和路線圖，只是說十年後，如果香港人認為有需要，同時社會上亦有共識，就可以按照《基本法》所列明的步驟，提出修改。」

2004年1月7日，董建華發表《施政報告》承諾積極推動政改，又成立由政務司司長曾蔭權領導的專責小組，以研究及徵詢社會和中央意見。圖為2005年3月4日，董建華在北京飯店舉行的全國「兩會」港區代表招待會上致辭。（Getty Images）

2005年12月4日，大批民眾上街遊行，要求時任特首曾蔭權盡快推出普選時間表。（Getty Images）

2014年9月28日，警方施放催淚彈，試圖驅趕示威者。（Getty Images）

反修例風波進一步將香港推向「撕裂」深淵。（Getty Images）

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《三次政改努力被一場修例風波推翻 傳統泛民成最大輸家》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

港式民主系列報道：

港式民主・一｜破除歐美民主迷思 探索香港選舉道路

港式民主・二｜有機結合賢能政治和民主政治 發展香港特色民主

港式民主・三｜民主化後 緣何從「民主回歸」走向「民主拒共」？

港式民主・四｜政改努力被一場修例風波推翻 傳統泛民成最大輸家