行會失效・一｜解析行政會議的虛與實

作為協助行政長官決策的機構，行政會議具備憲制地位和協助決策的權力——行政長官作出重要決策、向立法會提交法案、制定附屬法規和解散立法會前，須徵詢行會意見，再會同行會作出決定。社會對行政會議存有不同想像與期望，冀能協助政府施政達至「良政善治」；然而，政府在修訂《逃犯條例》時錯判社會形勢引發空前管治危機，今年第五波新冠病毒疫情又因防控不力造成9,100多人死亡，凡此種種都令人質疑行會未能發揮應有作用。候任特首李家超揚言強化政府治理能力，他又會否就此改革行會？具體而言，行會到底存在什麼問題，又是否值得保留？



「政府亦會向行政會議提交建議，把在公眾地方進行羣組聚集的人數上限由二人放寬至四人」、「行政長官會同行政會議通過收緊一系列社交距離措施建議」、「因應現時的公共衞生緊急情況，行政長官會同行政會議於昨日（2月23日）通過訂立《規例》，以容許政府豁免某些人士或項目的相關許可、註冊及申請等法定要求」......

新冠病毒肆虐兩年多來，每當疫情進入關鍵節點，特區政府需要收緊或放寬防疫措施時，總會反覆提到「行政會議」、「行政長官會同行政會議決定」等字眼。事實上，本港多項重要措施，包括限聚令、口罩令，以及引用《緊急情況規例條例》豁免內地援港醫護、物資相關註冊的決定、押後第六屆行政長官選舉、押後第七屆立法會選舉，都離不開行每周二舉行的行政會議，其重要程度毋庸置疑。

近年政府管治失效，透明度甚低的行會亦成為眾矢之的，行政會議成員湯家驊、香港政策研究所香港願景計劃高級研究員林緻茵、資深時事評論員盧兆興認為問題在於......

詳細內容請閱讀第320期《香港01》電子周報（2022年6月6日）《解析行政會議的虛與實》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

每當疫情來到關鍵節點，政府需要收緊或放寬防疫措施，總會聽到「行政長官會同行政會議決定」等字眼，但比起立法會，社會對行會所知甚少，亦缺乏渠道了解箇中細節。（高仲明攝）