行會失效・三｜行政會議的前世今生：從決策權威到人人詬病

行政會議是港英殖民地時期留下來的制度產物，前身行政局便是港督專權之下的諮詢機構。追溯《基本法》起草過程，可見不少聲音要求取消延續殖民地政策的行政會議，甚至認為行會作為諮詢機構沒有必要列入《基本法》，並質疑其成效作用不甚明確。不過，《基本法》仍然保留行會制度及其模糊不清定位，到底原因為何？



行政會議制度源於英國「內閣制」，是港英政府決策制度之一，當時稱之為行政局。

其時，港督總攬行政、立法大權，行政局同樣作為諮詢機構協助港督決策，而是否聽取意見亦取決於港督。根據1917年英皇頌布的《皇室訓令》（Royal Instructions），港督有權臨時委任行會議員，惟需要向英國政府通報；而除非總督召開行會會議，行政局不得着手辦理事務，除了瑣碎、高度機密或緊急的事項外，港督的大部份決策須徵詢行政局的意見；若港督一意孤行，理由會被記錄在案。

回歸後的行政會議制度，從諮詢定位、特首委任權力和最終決策權等方面，都與行政局如出一轍。不過，兩者的設立動機截然不同，管治角色更有天淵之別......

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