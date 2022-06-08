行會失效・二｜定位不清成員同質　恐陷群體思維陷阱

行政會議在一般人眼中是至關重要的特首諮詢機構，但實際並無任何決策權力，而且受保密制和集體負責制約束，所能發揮遊說作用有限；況且行會意見到底能對特首產生多大影響，也是取決於特首意願而不受制度保障；難怪回歸二十五年以來，行會愈發淪為「四不像」機構——定位不清，權責未明，無權可使、無責可問。



香港政策研究所香港願景計劃高級研究員林緻茵向《香港01》指出，首任特首董建華於2002年落實主要官員問責制後的行會，是向「內閣」轉型——以總理、首相或行政長官為首，由政府高級官員代表政府各部門商議政策、進行集體決策的行政機構。

第一屆行政會議沿用港英行政局的組織規模，只有政務司司長、財政司司長、律政司司長三名官守成員；至董建華改組後，官守議員由3人擴充至三司十一局的14位官員，非官守議員則由原先的11人減少至5人再陸續增加至7人。當時政府公布第二屆行會名單時，新聞公布形容行會為「最高決策機構」，所以大幅減少非官守議員，由主要官員主導行會，冀能藉此將集體負責制、問責制和決策權合一，理順行會的權力和定位。

不過，這個改組也令行會定位出現問題......

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林緻茵指出，非官守議員「有責無權」——須集體負責、但無監督權力，要他們為可能反對的政策「護航」，並不符合「政治倫理」。（鄭子峰攝）

現任行政會議召集人陳智思和港交所主席史美倫，同樣自2004年被委任至今，歷經五屆行會，擔任了18年行會成員。（香港01製圖）