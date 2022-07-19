廣東歌．一｜《聲生不息》再現時代記憶　奏響香港樂壇復興信號？

「時代的記憶譜寫在刻滿旋律的唱片裏。」廣東歌的「復興」信號，由內地湖南衛視攜手香港無綫電視（TVB）聯合推出的粵語流行音樂綜藝節目《聲生不息》打響。它在4月24日首播時就有破億人次觀看，當「黃金時代」的經典歌曲再度響起，當新老面孔聯手演繹「老歌新唱」，成功喚起數代人的文化記憶和情感共鳴。



作為一個文化符號，廣東歌象徵的不僅是一股音樂風潮，更是中西交匯下一種兼容並包的價值——它曾體現在香港的每一個角落，也浸透每一個香港市民的生活，但這種海納百川的勃勃生機早已隨着香港樂壇的沒落一同逝去。當《聲生不息》的熱播重新掀起廣東歌的熱潮，除了記憶和共鳴，大家還應該有更多的思考。



「港樂」是什麼？

上世紀60年代，源自嶺南文化的粵語時代曲逐漸成型，其間歐美炙手可熱的「披頭四樂隊」（The Beatles）來港演出，開始將搖滾流行音樂帶入香港，「歌神」許冠傑由此開闢了廣東歌的新路向：譜西洋樂曲，填廣東白話，唱港人心聲。70年代往後，全球化浪潮成就香港既傳統又洋派的「半唐番」文化——在編曲上，借鑒歐、美、日的流行音樂元素，將東方式內斂與西方式外放融匯貫通；在填詞上，繼承中國傳統文化精神，沒有在港英政府統治之下完全洋化，而是唱響香港人自己的生活感悟。

「港樂就是我，我從起點開始唱，唱到現在，還不是我嗎？」74歲的歌手林子祥在《聲生不息》的舞台上如是說。一個「我」字體現了特色的重要性，也解答了粵語金曲成為一代經典的原因。而廣東歌如何唱出香港本色，讓香港人感同身受且牢記於心？

資深唱片收藏家黃國恩和澳門大學傳播學系助理教授李展鵬，分別給出了不同的答案……

詳細內容請閱讀第326期《香港01》電子周報（2022年7月18日）《再現時代記憶 奏響香港樂壇「復興」信號？》。

黃國恩指出，香港文化特質就是中西合璧。（鄭子峰攝）

澳門大學傳播學系助理教授李展鵬表示，已故樂壇天后梅艷芳是香港「半唐番」文化的一個典型代表。（鄭子峰攝）

李展鵬認為，廣東歌率先將外國流行文化帶入華人地區。（Facebook@李展鵬）

已故「鬼才」黃霑曾提到，粵語流行樂的鼎盛輝煌，是天時地利人和的結果。（資料圖片）

著名詞人鄭國江在《聲生不息》中提到，他寫詞是想展現中國人的精神面貌。（節目截圖）