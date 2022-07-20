廣東歌．二｜數碼音樂產業年代　廣東歌從神壇跌落華語樂壇邊緣

走進旺角西洋菜街鴻光大廈，經過一道長樓梯走到盡頭，可以看到一塊不起眼的深紅色小牌子，上面印着「老友記天地唱片」幾個燙金字，門口貼了一張海報，寫着《這樣憶起陳百強》的新書講座活動，屋裏隱隱約約傳出80年代的經典歌曲。推門進去，不足三百呎的地上橫七豎八地堆滿各種音響部件和雜物，櫃上密密麻麻的黑膠碟卻被碼得出奇齊整；走進看去，九成以上是橫跨數十年的廣東歌大碟。老闆黃國恩對每一張都如數家珍：「最多的時候，我收藏了近四萬隻（唱片）。」然而，記者採訪的整個下午，都鮮有人入內光顧，只是偶爾有人路過在門口張望⋯⋯



提到香港流行音樂發展，就不免要提到唱片行業的興衰起落：1995年，黃國恩開了自己第一家CD鋪，當時人們仍會輪候幾個小時去買一張喜歡的唱片。

如此情景，在「翻版」唱片出現之後一去不返，「差不多在1996年就難支撐下去了。」黃國恩說，「那時張學友早上才推出新唱片，下午已有人賣翻版。」再之後，數碼音樂的到來，更是直接打翻傳統唱片行業的聚寶盆。

為在收購、倒閉狂潮中存活下來，大批唱片公司投向卡拉OK商業模式，強調市場和包裝，漠視音樂創作，將打造偶像歌手當成一門生意。但這種做法只求速度不求質量，當韓流和歐美音樂來襲，這些口水歌根本無力招架。

與此同時，內地娛樂及唱片市場卻在慢慢崛起，並逐漸取代香港成為華語樂壇的核心……

詳細內容請閱讀第326期《香港01》電子周報（2022年7月18日）《數碼音樂產業年代 廣東歌從神壇跌落華語樂壇邊緣》。

黃國恩提到，「翻版」工廠的大量出現對唱片市場產生極大衝擊。（鄭子峰攝）

「翻版」唱片的出現，令原本暢旺的本地唱片市場一落千丈。（香港01製圖）

造星運動風氣始於1982年第一屆新秀歌唱大賽梅艷芳的奪冠。（網上圖片）

港產片則缺乏創新，不是家族爭產就是警匪鬥智。（視頻圖片）