廣東歌．三｜新舊歌手相遇註定是交替？不，也可以融合

如果說《聲生不息》是莊重嚴肅的音樂盛典，那麽Viu TV的音樂節目《Chill Club》就是活力四射的輕鬆派對，但在「泛政治化」和「二元對立」的社會氣氛之下，兩者無可避免地被理解成為一場「新舊交替」的「世代之戰」。然而，兩者出發點都離不開對廣東歌的熱愛，而新舊之間除了「交替」還有「融合」和「傳承」——既需要年輕人去締造、去實現，也少不了老一輩去傳遞、去鼓勵，才能讓香港流行音樂重新煥發生機，繼續唱響這座城市的多元魅力和奮鬥故事。



MIRROR、ERROR等團體透過ViuTV選秀節目《全民造星》竄紅，在「泛政治化」和「二元對立」的社會氣氛之下，由他們所掀起的追星熱潮也讓「世代矛盾」盡顯人前：一些人把TVB視為香港社會霸權之一，以「罷看」作為反抗強權的姿態，年輕人尤甚，並把相對新潮的ViuTV當作某種「破舊立新」的象徵，更把那些選秀新星當作「樂壇救星」。

由TVB和內地湖南衛視和聯合製作的回歸25周年獻禮——音樂綜藝節目《聲生不息》，無可避免地捲入這場矛盾。「《聲生不息》旨在充當一座溝通兩地音樂人、歌手的音樂交流橋梁，讓當代年輕人與港樂產生情感共鳴、建立情緒聯結，完成港樂在新時代的表達與傳承。」​​節目於4月24日首播當天，監製之一王祖藍在新浪微博寫下這段話。

為了推倒「世代矛盾」的高墻，《聲生不息》希望囊括不同群體觀眾，包括電視台的受眾、互聯網的網友、懷念光輝歲月的老一輩、渴望新鮮事物的年輕人......不過，這樣的「野心」所呈現的安排，卻被詬病是「守舊」和「老套」，例如12期節目合共重唱121首歌曲，其中選自1980年代的歌曲有43首、1990年代有42首，2000年代有22首、2010年代有9首，2020年代一首都沒有……

詳細內容請閱讀第326期《香港01》電子周報（2022年7月18日）《新舊相遇註定是交替？不，也可以融合》。

MIRROR透過ViuTV選秀節目《全民造星》竄紅，在「泛政治化」和「二元對立」的社會氣氛之下，由他們所掀起的追星熱潮也讓「世代矛盾」盡顯人前。（梁碧玲）

《聲生不息》12期節目當中，唱了121首歌曲，當中超過七成來自1980年代和1990年代。（香港01製圖）

李展鵬表示，每個年代有屬於自己的潮流。（受訪者提供）

陳少琪表示，香港回歸祖國25周年，燈光開始重新照向在廣東歌。（受訪者提供）