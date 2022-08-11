勞資公義．一｜娛樂工業資強勞弱只是冰山一角　勞資關係不公處處

人氣男團MIRROR演唱會螢幕墜落意外震驚全港，除了舞台工程被質疑偷工減料、人為疏忽、監管疏漏之外，事件也激發市民關注職業安全保障和自僱勞工權益等討論，進一步思考整個流行文化工業背後「資強勞弱」的結構性問題。事實上，在迷信「自由市場」的香港，由於缺乏足夠的制度保障和談判權利，勞資天秤本就嚴重向資方傾斜，所以每每有利益衝突時，政府並不能為處於天然弱勢的勞工挺起腰骨，勞方更像是資本遊戲中任人擺佈、微不足道的棋子。國家主席習近平諄諄囑咐香港特區政府必須「積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬」，而這種既不公平又不合理的資源分配和剝削關係，正是新任特首李家超必須解決的一大難題。



MIRROR原定由7月25日起於香港紅磡體育館舉行12場演唱會，但首4場已經發生3次意外，最後一次是在7月28日晚上，舞台中央一塊懸空大屏幕突然垂直掉落，直接砸中兩名舞蹈員，其中一人頸部受傷，面臨四肢癱瘓，經兩次手術後目前情況仍然危殆。由於紅館是亞洲首屈一指的表演殿堂，落成40年來舞台工程信譽良好，從沒發生如此重大意外，事件迅速引發全港乃至世界矚目——大家除了質疑舞台工程安全可能存在人為疏忽和監管疏漏之外；也非常懷疑作為主辦單位的香港電訊盈科旗下演藝娛樂公司MakerVille，可能為了節省製作成本而偷工減料；更引申不少關於職業安全保障和自僱勞工權益等討論，進一步思考娛樂工業背後「資強勞弱」的結構性問題。

然而，如果不是MIRROR演唱會意外帶來現象級的關注，普羅大眾一般很少談及勞資關係的不平等，因為香港人傾向自行消化職場上的不公和不義，鮮有反抗老闆的意識。可是，香港人明明最嚮往「公平正義」，為何在資本面前，反倒甘願矮人一截......

詳細內容請閱讀第329期《香港01》電子周報（2022年8月8日）《娛樂工業「資強勞弱」只是冰山一角 社會是時候吶喊「僱傭公義」》。

人氣男團MIRROR演唱會螢幕墜落意外震驚全港，除了舞台工程被質疑偷工減料、人為疏忽、監管疏漏之外，事件也激發市民關注職業安全保障和自僱勞工權益等討論，進一步思考整個流行文化工業背後「資強勞弱」的結構性問題。（資料圖片 / 勞顯亮攝）