勞資公義．二｜這條例　那條例　為何總是未能有效預防工傷意外？

本港人氣男團MIRROR上月底在紅磡體育館舉行演唱會，但首4場已經發生3次意外，包括舞台搖晃、歌手踩空等等，而第四場表演期間舞台中央一塊懸空大屏幕突然垂直掉落，直接砸中兩名舞蹈員，其中一人頸部受傷，面臨四肢癱瘓。特區政府迅速介入調查事件，儘管仍然未有確切說法，但不少輿論直指主辦單位罔顧演藝人員演出安全，無奈現行《職業安全及健康條例》保障有限。演藝行業的事故尚且在聚光燈下，但職安健多年來存在的問題都在角落暗處，若不徹底加強監管和懲罰促使負責人員重視勞工傷亡、彌補安全疏漏，不知還要用多少次意外來買教訓？



螢幕墜落意外發生後，原定舉辦12場的MIRROR演唱會即時腰斬。儘管事件仍在調查當中，但不少自稱「知情人士」紛紛透過匿名訪問指出，問題折射主辦單位香港電訊盈科旗下演藝娛樂公司MakerVille罔顧演藝人員演出安全。例如有資深音樂人表示，近年演唱會刪減預算，會壓縮彩排時間以節省成本，未能熟悉舞台設計的表演者稍有不慎便會受傷。擁有豐富舞台表演經驗的「四大天王」之一郭富城也指出，自己通常預留三至四天「踩台」（實地演練）以掌握舞台地勢及危險位置，但MIRROR只有兩天，時間太短。

演藝行業的一舉一動易受公眾關注，能夠造成輿論壓力倒逼負責方檢討賠償，例如香港首富李嘉誠次子、電訊盈科主席李澤楷已經公開表示，公司將會承擔傷者醫療費用。然而，對於全港370多萬打工仔而言，大家的性命安危只是一個個被公眾遺忘的數字。倘若箇中安全隱患從未得到有力解決，特區政府鮮少反思背後的結構性問題，只會任由打工仔一次次跌入「工作安全漏洞」......

詳細內容請閱讀第329期《香港01》電子周報（2022年8月8日）《這條例 那條例 為何總是未能有效預防工傷意外？》。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文為車禍事故喪生的貨車司機募捐，並為捐款的愛心人士撰寫感謝賀卡，期望先貼地解決實際問題。（黃寶瑩攝）