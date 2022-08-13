勞資公義．三｜「無血工傷」卻「無從補償」　誰為工人撐起保護傘

近日高溫酷暑，7月24日甚至錄得攝氏36.1度氣溫，創下逾百年來7月最高紀錄，社會接連發生數宗疑似中暑死亡個案。地盤、清潔、戶外修理等前線行業，都是中暑高發領域，不少工人身處艱苦酷熱環境，分分鐘面臨「無血工傷」。可是，每逢勞工權益問題，以「法治」為基石的香港卻沒有為這些工人撐起有力的「保護傘」。



首先，儘管勞工處設有《預防工作時中暑的風險評估》，當中詳細列出如何使用熱壓力評估核對表、核對表內容及其參考例子，但該指引知名度不足夠、欠缺約束效力，僱主多數不會主動據此預防僱員中暑；其次，根據《僱員補償條例》規定，如僱員患病是由於在訂明期間內從事某類工作，並因該工作性質而引致患上指定的職業病，該病便是可獲補償的「職業病」，但中暑未被納入條例指定的職業病之列，僱主僱員根本無例可循，即使以往曾有僱員中暑入院甚至死亡，也沒有條文明確約束僱主必須保障僱員。然而，新上任不久的勞工及福利局局長孫玉菡卻回應指，暫時沒有打算將中暑列入職業病，但承諾會「加強巡查」，也會進一步修改指引，例如引入天文台暑熱指數。

可是，《僱員補償條例》的職業病類別只分別在1997年、1999年及2005年進行過修改，往後17年來，除了在2018年變更格式之外，未有任何改動。即使經過小修小補，《僱傭條例》本身仍然存在不少「灰色地帶」和防不勝防的陷阱......

詳細內容請閱讀第329期《香港01》電子周報（2022年8月8日）《從「無血工傷」的「無從補償」說起 誰為工人撐起「保護傘」？》。