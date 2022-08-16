港星雙城記．二｜迷信市場VS動態治理　產業發展是「蚊髀同牛髀」

昔日爭做「亞洲一哥」的香港和新加坡，今時今日一個正在經歷「移民潮」，一個卻是首屈一指的宜居城市，並且成為很多創科和金融專才的熱門移居地點。箇中因由無他，一個在英殖治下安逸慣了，只懂得迷信市場力量，任由單一產業固化發展，一個面臨列強虎視力圖自強，形成「動態治理」思維，主動帶領經濟結構轉型；久而久之，一個的工業佔比已經低至6.3%，而且主要包括食品及藥品工業、紡織業等傳統行業，但另一個的工業佔比仍然高達24.4%，主要涵蓋電子工業、石化工業、精密工程業、生物醫藥業及海事工程業——難怪可以成功搶佔各路人才。



產值叮噹馬頭，實業高下立見

本地生產總值（GDP）雖不能完全反映國家或地區的經濟發展狀況，但起碼可以透過不同行業的產值佔比窺探經濟結構。以2019年為例，香港和新加坡GDP相差無幾，分別達到3,630億元美金和3,744億元美金，乍看之下兩地經濟表現叮噹馬頭；但若細看人均GDP，兩地差距高下立見，香港只有48,357元美金，新加坡卻有65,641元美金。

若再具體到幾大支柱行業的表現，港星孰優孰劣更是明顯。例如香港服務業佔比已經達到93.4%，工業則只有6.6%，反觀新加坡服務業佔比是75.3%，但工業仍佔24.7%，可見當地並沒有輕視實業發展。另外，香港十大行業分別是金融服務（21.2%）、貿易及物流（19.7%）、工商專業（11.9%）、文化及創意產業（4.7%）、建造業（4.2%）、旅遊業（3.6%），航空運輸（2.5%）、醫療產業（1.9%）、教育產業（1.3%）、體育及相關（1.4%），而新加坡則是批發零售業（16.4%）、商業服務業（14.1%）、金融服務業（13.1%）、電子工業（10.8%）、旅遊業（7.5%）、運輸倉儲業（6.3%）、資訊通信業（4.1%）、精密工程業（3.2%）、石化工業（3.0%）、生物醫藥業（2.8%）——不難看出，新加坡工業的技術含量明顯比香港重得多。

港星兩地明明都已轉型成為服務業為主的經濟體，為什麼有着截然不同的實業基底？這一切還得從新加坡的「宜居度框架」說起......

詳細內容請閱讀第330期《香港01》電子周報（2022年8月15日）《迷信市場力量VS政府動態治理 港星產業發展是「蚊髀同牛髀」》。

1962年9月5日，日本經濟代表團參觀新加坡裕廊工業區（新加坡國家檔案館）

所謂「發展產業」就是創造需求、擴大供應，必然需要教育制度的配合。（資料圖片）