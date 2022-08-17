港星雙城記．三｜「地少人多」的命運——香港難安居　星洲住大屋

相對於政治環境的改變，香港居住環境的惡劣更加令人窒息，例如樓價已經連續12年貴絕全球，而無處不在的劏房也已成為世界關注的現代貧民窟；反觀新加坡，仍然以售價低、面積大、環境佳的「組屋」制度傲視全球——不但為當地超過八成居民提供安居之所，而且成功藉此消弭不同階級差異、維持社會高度穩定。有趣的是，新加坡的組屋政策正是借鑑自香港的公屋制度，但令人不解的是，星港同樣面對地少人多的困局，為何當地可以令人人住大屋，我們卻是個個難安居？



星洲：可負擔房屋撐起高品質生活

「宜居度框架」是新加坡城市宜居中心就當地從過去50年發展經驗總結而出的治理原則，它以半浮半沉的三角形為載體，水面上是三個宜居城市關鍵成果，包括具有競爭力的經濟、可持續發展的環境、高品質的生活；而水面下是實現成果的系統——綜合規劃與發展系統和動態城市治理。新加坡目前的「高品質的生活」，少不了可負擔的組屋。

英國殖民後期，新加坡在1959年成立自治政府，旋即推出兩個五年經濟政策，嘗試擺脫英治時期過份依賴轉口貿易的單一經濟結構，冀能走上工業化道路。隨着經濟發展，人口也迅速增長，從1950年代初的100萬人急升至1960年的164萬人，再增加至1965年建國時的189萬人。不過，房屋供應明顯追不上經濟發展和人口激增，例如在1960年代初期，市區只有四萬個住屋單位，最多只能容納30萬人。

由李光耀領導的人民行動黨（PAP）意識到房屋問題的重要和迫切，在競選執掌自治政府期間已經承諾將為基層提供廉價房屋......

詳細內容請閱讀第330期《香港01》電子周報（2022年8月15日）《「地少人多」也可走出不同命運——香港人人難安居 星洲個個住大屋》。

新加坡政府在1968年修改中央公積金法令，令市民有能力買房。圖為1965年建屋發展局出售組屋的抽籤儀式。 （新加坡國家檔案館）

新加坡「1971年概念規劃」確立以交通和土地相結合的環形發展作主導，形成環形加帶狀的城走廊的發展佈局。（城市發展局）

洪水橋新發展區計劃前後經歷21年才讓完成諮詢和城規程序，遠超規劃原定的12至13年，實際完工時間更是遙遙無期，談何「有效落實」。 （資料圖片）