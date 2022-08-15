港星雙城記．一｜「移離城市」與「移居城市」

曾幾何時，「香港有自由無民主，新加坡有民主無自由」的說法是大家津津樂道的雙城比較，甚至是香港自以為與新加坡「不相上下」的理由。2019年反修例風波後，「移民潮」持續拍打着維港兩岸，根據特區政府統計，過去三年香港淨遷移人口超過13.41萬人。留下來的人見面時少不免閑聊幾句：打算移民？去哪個國家？什麼時候去？人們迫不急待地掀起下一個浪頭，而新加坡竟然和英國、澳洲、加拿大等「自由國度」一樣，成為港人熱門移民地點。是香港人不在乎「無自由」了嗎？是新加坡變得「有自由」了嗎？還是香港人有了不一樣的美好生活的追求？



活在香港，活像奴隸？

「在香港的記憶裏，我是一名奴隸。」移居英國的香港YouTube主播HongKongwalker在視頻中娓娓道出港英兩地的生活差異：在港，與家人同住蝸居，買不起房、供不起樓，即便幸運抽中居屋，仍離不開父母，買房獨立、成家立室是不可能的事，「你看到香港樓價那種絕望，基本上與做奴隸相差無幾。」他笑言，移居英國尤如「放監」，一些過去不可企及的事——好的生活素質、便宜的房租樓價、合理的生活空間，在英國卻唾手可得——三人同住1,000呎單位，加上水電費用，合共也不過6,000元港元。

以「奴隸」、「坐監」形容香港生活，多少道出中下階層的切身感受。畢竟，當下的香港，已經連續12年蟬聯全球樓價最難負擔城市，一個家庭不吃不喝23.2年才能置業，超過22萬人居於劏房，輪候公屋平均時間為6.1年，反映貧富懸殊的堅尼系數高達0.539......這樣的香港，彷彿只有上流階層才有資格居住，但無數市民深陷資源分配不公的窘境，推疊成無數個社會問題，最終釀成多場撕裂香港的政治風波。《港區國安法》可以令社會回復平靜，惟深層次矛盾一日不解，再嚴的法，也會變成整座城市早已失治的「遮醜布」。

香港和新加坡無疑是「亞洲四小龍」當中經常被直接比較的兩座城市，同樣受過英國殖民管治、面對天然資源匱乏、深受地緣政治影響，但也同樣創出驕人經濟成績、成為東西文明薈萃之都、經常爭做國際排名的「亞洲一哥」。這種「比較」至今仍為香港人津津樂道，但是，在新加坡眼中，早自2000年代開始已經不把香港當作「對手」了。

當年叮噹馬頭的兩座城市，一個正在經歷「移民潮」，一個卻是首屈一指的宜居城市。這不禁令人好奇，從城市發展歷程和城市治理思維來看，雙城之間到底存在什麼差距？

詳細內容請閱讀第330期《香港01》電子周報（2022年8月15日）《港星雙城記：「移離城市」與「移居城市」》。

當下的香港，已經連續12年蟬聯全球樓價最難負擔城市。（資料圖片）

1967年爆發「六七暴動」之後，港英政府更加明瞭必須夯實社會基礎方面，延續經濟繁榮。（美聯社）