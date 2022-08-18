港星雙城記．四｜青年不信任政府？如何才能凝聚民心、重建希望？

2019年反修例風波帶來社會撕裂，也引起最大規模的「移民潮」，當中有不少是年輕人；然而，特區政府似乎不太重視這些未來社會棟樑的流失。早前有青年民調顯示，近六成七受訪者不認為特區政府信任青年，另有六成四受訪者不認為自己信任特區政府，可見雙方張力。但在被形容為「威權」、「專制」新加坡，當地一項青年研究結果發現，有九成年輕人都在一定程度上信任政府，另有68%受訪青年相信政府能夠為他們所面臨的問題提供解決方案。我們不禁又要問，為什麼他們對當地政府的信任程度會如此之高？到底是當地人的追求不一樣，還是當地政府的表現不一樣？背後的答案也許可以為如何凝聚港青民心、重建社會希望帶來一些啟發。



2019年反修例風波後，「移民潮」持續拍打着維港兩岸，根據特區政府統計，過去三年香港淨遷移人口超過13.41萬人，當中有不少是年輕人，有的一窮二白，但更多的是有資本、有學歷、有技術的中產。然而，特區政府似乎不太重視這些未來社會棟樑的流失。

香港青年協會青年創研庫上月初發布《青年對香港未來的願景》專題研究報告，此前透過網上問卷和個案訪談等方式訪問過千名34歲以下青年，結果顯示近六成七受訪年輕人不認為特區政府信任青年，另有六成四受訪者不認為自己信任特區政府，更有過半數人表示不同意「社會大眾信任青年」。負責是次研究的青年創研庫管治組召集人林景輝提到，不乏青年在訪談中反映，曾嘗試利用分享會等不同渠道向政府表達意見，但與會官員往往已有既定立場，出席活動只是走過場，根本無聆聽青年聲音。

政府信任危機、市民自生自滅......但若把場景切換到新加坡，卻又是另一番光景。當地全國青年理事會在7月23日發布一項已經展開六年的青年研究，顯示有九成年輕人都在一定程度上信任政府，另有68%受訪青年相信政府能夠為他們所面臨的問題提供解決方案。

我們不禁又要問，為什麼在曾被形容為「威權」、「專制」的新加坡，年輕人對當地政府的信任程度會如此之高？到底是當地人的追求不一樣，還是當地政府的表現不一樣？

詳細內容請閱讀第330期《香港01》電子周報（2022年8月15日）《港星青年信任政府程度三比九 如何才能凝聚民心、重建希望？》。

港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝教授說，「如何去修補、重建關係，需要大家去行一步。」（資料圖片）

新加坡文化、社區及青年部政務部長陳聖輝承諾，會致力讓當地年輕人有能力改變困局。（Facebook@陳聖輝）

新加坡人民行動黨重視領導人才的挖掘、培育和保障。（Getty Images）