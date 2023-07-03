李家超這一年｜香港距離「由治及興」有多遠？

特首李家超上任一周年，也是香港特區成立第26周年。回望過去一年，特首致力說好香港故事，形容香港已經踏上「由治及興」的起跑線；然而，細看每一小個香港故事，「治」的基礎較弱，「興」的活力不足，切忌自我感覺良好。著名社會學家呂大樂在專欄指出，現屆政府政策解說漏洞百出，而且缺少與各方的良性互動，「幸好」當下市民小心翼翼，暫時沒有表達強烈反對，但也沒有給予積極回饋。內地知名博客「靖海侯」也撰文提醒，對於從「由亂到治走向由治及興」這一目標，香港尚有距離。特首政策組專家組成員何建宗則向《香港01》表示，相對往屆政府而言，現屆政府已經採取更加積極態度處理眾多棘手問題，而下一階段應該着力解決各級公務員的作風和效率，促使他們與時並進，帶領市民融入國家發展大局。



回望過去一年，特首致力說好香港故事，形容香港已經踏上「由治及興」的起跑線；然而，細看每一小個香港故事，「治」的基礎較弱，「興」的活力不足，切忌自我感覺良好。（林靄怡攝）

歌舞昇平還是潛藏暗湧？

「要轉變治理理念，把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來」、「中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力」、「香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些」、「要排除一切干擾聚精會神謀發展」——去年7月1日，中共總書記、國家主席習近平排除萬難來港出席第六屆特區政府就職典禮，並就提高治理水平、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定等方面，對李家超政府提出「四點希望」。

一年過去，中央政府的諄諄教誨言猶在耳，特區政府的施政成效則是言人人殊。從李家超連日接受媒體專訪所透露的信息來看，他似乎頗為滿意自己和問責班子的施政表現，不斷重申市民更加開心了、社會更加團結了、香港更加積極了。但與此同時，也有不少聲音認為，這種「歌舞昇平」可能潛藏暗湧，因為資源分配尚未重整、產業政策尚未完善，所以劏房仍未告別、農地仍未徵收、丁權仍未解決、產業仍未升級、收入仍未提高、工時仍未限制、退保仍未啟動、醫療仍未改善......實在難言更有獲得感和幸福感。

李家超在社交網站上載與妻子牽手的溫聲合照，接受傳媒訪問時又談及退休後要與太太笑傲江湖。不知道，那時的香港，會是一個怎樣的香港？（李家超Fb圖片）

政府市民之間存在距離

「政府與民眾之間，存在距離。那種感覺或未至於是冷漠，但肯定就是淡淡然，『其實唔係幾滿意，不過唔會講出口』而已。」香港教育大學香港社會研究講座教授呂大樂日前（6月30日）在專欄發表《政府與民眾的距離》指出，當政府重複強調由亂到治、由治及興、砥礪前行、踏上征程，民間卻在竊竊私語——當局是否過了「火位」？對人處事是否不必要地「重手」？施政風格是否少了「港味」？「很多政府的動作、行為雖然未有引起強烈反應（事關一般市民都小心翼翼），不過卻未能鼓勵民間積極回饋。」

對於這種「距離」，市民未必「收貨」，但也失去推動政府改善的信心。呂大樂總結政府有兩大特點：其一，不擅於解說，所以在自圓其說的過程中漏洞百出；其二，把「善治」掛載嘴邊，卻鮮少與各方良性互動，而是自說自話，缺少了相互認識和相互接納。

以往「七一遊行」，不同團體都會動員市民參與，藉以表達不同訴求。（資料圖片）

「治興」沒有完成時

內地資深媒體人「靖海侯」也在微信公眾號發表《如何評價香港這一年》，談及他的觀察。對於香港過去一年的發展，他首先從六個方面給出相對正面的評價：「政治上的穩定，前所未有；經濟上的問題，客觀存在；社會上的平靜，有效維持；對自己的認同，逐漸接受；對國家的忠誠，正在壓實；對世界的聯繫，努力鞏固。」及後他又形容，經過這一年的穩定發展，政治、經濟、社會事務都在呢如規範有序的軌道，而撥亂反正時期所引發的社會局部躁動也正在安撫下來，目前「憲制秩序不再混亂不清，政府施政不再捉摸不定，社會運行不再狂亂不羈，市民心態不再梭巡不定」，形成良好基礎。

至於從「由亂到治走向由治及興新階段」這一目標，香港落實得怎麼樣？靖海侯先是引述過往撰文解釋，「由亂到治」是一種政治上、社會上的新局面，是穩定、有序、可控的；而「由治及興」則是政治清明、經濟繁榮、社會昌盛、人民幸福，可以感知可以呈現的人心凝聚、精神富足的時代場景；及後他明確表示，「香港目前離這一目標，尚有距離」，因為「治亂」要保持進行時，「治興」卻沒有完成時。

靖海侯特別提醒，香港各方需要意識到的是，中央對於香港這一要求別具意義：意味管治方法的改變，矯枉過正或已成過去時；意味管治要求的升級，治理能力正需要跟上來；意味管治邏輯的延續，基礎建設一刻不能懈怠；因此，無論是「反對派」還是「建制派」，都不能活在過去，而他們思考和行動的邏輯都需要改變。最後，靖海侯寄語，在香港回歸祖國26周年之際，「人們可以再理清這些思路，對香港多點信心。」

七一臨近，中環街市內懸掛大量國旗和區旗。（林靄怡攝）

下一步加強公務員改革

「一年過去，我們看到本屆政府與過往相比，確實以更積極進取的態度，處理眾多棘手問題。」一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗，也和《香港01》分享他的見解。他舉例指，在抗疫政策上，現屆政府果斷採取完全有別於上屆林鄭月娥政府的措施，先向外國開放，後再大幅放寬甚至撤銷入境隔離措施，一洗上屆政府「兩頭唔到岸」、「畏首畏尾」的弊端，而這少不了要歸功於專業性強、做事果斷、了解內地的新任醫務衞生局局長盧寵茂；至於土地房屋問題，儘管新推出的「簡約公屋」細節備受爭議，但也充分反映政府願意以創新思維突破現有框框、以最快速度減少不適切住戶數目的決心。

去年特區政府換屆之前，何建宗曾就「下屆怎麼辦」撰寫系列文章，改革公務員政治忠誠文化。一年過去，何建宗認為，隨着《香港國安法》的實施和「完善選舉制度」的落實，相信公務員不會再出現公然違反政治忠誠或攻擊政府的情況，「然而，公務員的作風、效率、能否與時並進、能否帶領市民融入國家發展大局仍然存在疑問。」他表示，李家超為公務員制定KPI，可以視為提高治理水平的開端，但公務員體制源自英國，回歸以來沒有任何改變，積存了一些體制痼疾，可以透過對外招聘、加強賞罰等措施改善。

至於有評論指出，李家超過去一年非常努力「說香港故事」，但從市民觀感而言，他所說的香港故事或與普羅大眾所感受到的香港現實有所落差，兩者彷似處於「平行時空」；何建宗表示，「說好香港故事」的對象主要是外國和內地，前者是要糾正西方政客和媒體對香港的抹黑，後者是要讓內地同胞知道香港由亂及治、重回活力。他明白香港市民有不同訴求和觀感，比如關注移民人數增加、勞工短缺、治安問題等等，「這個落差是很自然的，關鍵是特區政府對內對外的故事內容，敘事手法都應該有所不同。」