港深中大跨境雙主修課程　首批學生分享兩校差異　盼畢業返深創業

香港中文大學與中文大學（深圳）合辦跨學科數據分析雙主修課程，讓學生跨境於兩地校園上課。有於去年入學的首批學生表示，在兩校修讀期間，生活、交通、課程安排等均有不同之處，希望畢業後到香港就業，或北上大灣區發展。



不過，有欲從事金融分析的學生稱，在港創業發展機會較小，希望利用在港累積的專業知識，到內地深圳或廣州創業。



香港中文大學與中文大學（深圳）合辦跨學科數據分析雙主修課程，有於去年首批入學學生分享，在兩校修讀期間，生活、交通、課程安排等均有不同之處。（黃浩謙攝）

深圳生憑英國高考成績入讀港中大

香港中文大學與中文大學（深圳）合辦跨學科數據分析雙主修課程，讓學生跨境於兩地校園上課。開學至今，有首批修讀的一年級學生分享，在兩校修讀期間，生活、交通、課程安排等均有不同之處。

出生於深圳的鄭一銘希望利用在港累積的專業知識，到內地深圳或廣州等地方創業。（黃浩謙攝）

出生於深圳的鄭一銘原在中山就讀國際學校，考英國A-level (英國高考)，三科考獲A*、A*及A，成功報讀課程。他選擇了由中大（深圳）的金融工程作為第二主修，因留意到大灣區發展潛力很大，又認為香港的金融行業發展較成熟，希望畢業後能留港工作。

論到創業，鄭一銘希望從事與金融分析相關業務，並以Jane Street為模範，希望建立一套金融分析模型進行交易。不過他認為，雖然香港的薪金普遍高於深圳、廣州等內地城市，然而創業發展機會較小。他續指深圳或廣州等地區尚未出現在金融行業發展數據分析模型的龍頭企業，故希望利用在港累積的專業知識，再到內地深圳或廣州等地方創業。

鄭一銘希望從事與金融分析相關業務，並以Jane Street為模範，希望建立一套金融分析模型進行交易。（黃浩謙攝）

深校園外賣叫車較便利 港校園教授準時落堂課業少

鄭一銘表示，深圳校園的生活較便利，外賣或叫車服務都較方便及便宜。他目前住在沙田校園宿舍，由深圳校園使用叫車服務，兩小時以內可達到沙田大圍，而兩地校園之間亦有接駁巴士，認為交通方便。他又分享，沙田校園的自然環境好，在食堂用餐時曾被雀鳥「搶飯」，「中大有咁多年歷史，嗰啲動物都知道呢度嘅人素質比較高，佢（中大人）唔會捉你（雀鳥）嘅。」

另外，他認為兩校教師對於下課時間的概念也有不同，例如深圳校園老師往往會忘記準時下課，由原定9時55分延至10時20分，而沙田校園幾乎不會出現這種情況，「可能九點四十分，嗰個教授覺得，啊，有少少攰，落堂啊，我下次同你哋講。」他又認為沙田校園的課業量較少，但教授會另外提供題目讓學生選做，「如果你想攞A呢，你就做，你唔想攞A呢，你都可以唔做嘅。」

生於香港的許海銘表示，去大灣區發展是一個不錯選擇，中國科技正在發展都需要科技人才。（黃浩謙攝）

港生盼從事電腦科技行業：北上灣區發展是不錯選擇

同樣經中大報讀課程、生於香港的許海銘，第二主修為由中大（深圳）提供的計算機科學與技術。他稱由小學至中學時期曾參與不同編程比賽，對於科技、電腦、人工智能等領域均有興趣，相信人工智能發展亦需運用數據分析知識。

他又指，課程保證學生獲「在學．在職」取錄，可以在第三、四學年參與有薪全職工作，可以提早累積工作經驗。被問及會否到大灣區就業，他表示去大灣區發展是一個不錯選擇，中國科技正在發展都需要科技人才，不過最終北上還是留港暫時未有決定。

兩地往返需5小時 深圳校園生活便利飲食便宜

許海銘表示，平日基本會住在深圳校園的宿舍，返回香港需時共2.5小時，先乘搭深圳地鐵至羅湖，再轉東鐵線至旺角東站，然後乘搭小巴回家。許海銘一般每個周末會返港一次與父母團聚，然後於周日再返回深圳校園。不過在中期測驗的日子，便無法抽空回家。

另外，他表示在深圳校園的生活便利，例如校園內設全家福超市以便他購買生活日用品、速遞及剪髮修甲服務等。他指學校食堂的價格亦便宜，例如一碟炒麵、一份薯餅加一碗豆漿，只需人民幣7元，或一份土耳其烤肉飯也僅需16元。

許海銘表示，平日基本會住在深圳校園的宿舍，返回香港需時共2.5小時。（黃浩謙攝）

未曾參與書院或學會活動 加微信聯繫友誼

許海銘表示，兩地校園的課程編排各有不同，如沙田校園的課程之間相隔15分鐘，而深圳校園則為40分鐘，故令他有更充裕時間在課後向老師請教問題。語言方面，他指深圳校園有部分教授曉得廣東話，亦有外國的教授授課。

被問及學期輪替、轉換校園會否難以維繫學科以外的校園生活，他指在兩地校園均有所屬書院，而深圳校園會自動分配學生於不同書院，不過他稱未有參與任何書院或學會活動，因目前尚在熟悉學校環境當中，又因平日上課早出晚歸，下課後亦去圖書館，較少參與其他活動。被問及會否難以維繫與同學的友誼，他稱在深圳校園，會與同學互相添加為微信好友，而香港同學亦可以透過即時通訊軟件聯絡他。

課程主任、理學院數學系副系教授陳國威補充，兩地校園的學生會在第二及第三學年在同一校園、同一時間上課，兩校亦曾舉辦聯合迎新活動，讓兩校學生互相認識。

遼寧、廣東學生望體驗陌生城市生活

來自廣東東莞的尹泓睿，在內地高考獲的672分，考入中大（深圳），並選擇電子學與計算機工程為第二主修。他稱希望在大學期間到不同城市生活，如香港及深圳，他認為是大灣區最發達的地區。他又表示希望從事與人工智能機械相關職業，相信數據分析對其會有非常大的幫助。

同樣考入中大（深圳）的還有來自遼寧大連的張蘇，她在內地高考獲得678分，第二主修為統計學專業。她說沒有南方生活經驗，對於南方城市如深圳與香港感到興趣，希望在學期間能體驗獨立的生活。

課程主任、理學院數學系副教授陳國威表示，兩校曾舉辦聯合迎新活動，讓兩校學生互相認識。（黃浩謙攝）

副教授陳國威表示，跨學科數據分析主修課程涵蓋與商務、工程、科學相關知識技能，另一主修則可選讀由中大或中大（深圳）開設的課程，中大方面涵蓋統計學、數學、系統工程與工程管理學、信息工程學、工商管理學士綜合課程；而中大（深圳）則包括統計學、數學與應用數學、計算機科學與技術、電子與計算機工程、金融工程及市場營銷。

他亦表示，課程每年招收40至50名學生，兩個分校各自招收20至25名，而學生會於中大及中大（深圳）各修讀兩年，每年兩個學期都分別於沙田及深圳的中大校園上課。