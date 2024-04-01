小紅書女遊港歎點心套餐　以為2人約$400埋單驚變$862　原因竟是…

訂餐時擺烏龍，這次慘了！有內地女生在小紅書大呻，稱來港旅遊時打算以每位188元的優惠價格，預訂某中菜館午市雙人點心套餐，即預計連同加一附加費約需400多元，沒料到結帳時2人帳單是862元，令她表示「直接傻了」！原來女生並不清楚條款，誤訂了另1款每位362元的午市套餐，便直接點了雙人份，最後連同加一等附加費就要862元。女生提醒其他遊港旅客落單時要問清楚套餐是1人份還是2人份，不過有網民就認為事件全因樓主粗心，指每個套餐都列明價格是每位計算，「字體都加粗了」、「說餐廳沒說明我是不信的」。



有內地女生遊港時打算以每位188元的優惠價格預訂午市雙人點心套餐，但因誤訂了另一套餐，結果2人共需862元。（小紅書）

該名內地女生在小紅書以「去香港丟臉了」為題發帖，講述日前遊港期間的尷尬經歷。她來港前於優惠訂座網站發現尖沙咀某海景中菜館有午市及下午茶套餐優惠，當時她透過網站訂了2個名額，想品嚐每位188元的午市雙人點心套餐，誰知結帳時卻需付862元。

原來樓主並不完全了解優惠條款，到達餐廳後誤以為餐單上價值362元的「午市商務套餐」，就是她訂座時選擇的雙人「午市點心套餐」，於是向侍應下了單，「但是去的時候菜單上那些字有可能是沒看清楚，第一次去，也沒有服務員講」。

從樓主上傳的圖片可見，網站清楚列明她想選的是午市點心套餐「優惠價$188/位（原價$350）（兩位起 Minimum order two up）」，另收加一服務費、酸菜20元及茶位費每位20元，套餐包括10項菜式，包括鮑魚酥、蝦餃等點心、蔥油麵、紅豆沙等。而她的收據上則寫上「午市商務套餐」2位，及從女生上載的照片，她品嚐過的食品，包括「午市點心套餐」沒有的燉花膠、燴牛尾、荷葉飯等。

而事實上，樓主落單的「午市商務套餐」楆明每位362元，她似乎單看價格所以「擺烏龍」，以為是雙人362元，「以為$360+的套餐就是那個了」，且直至結帳時才發現異常。她發帖提醒其他首次到香港旅遊的網民落單時要留意套餐位數及條款，「一定要問問是2個人的份還是1個人的，以為跟大陸一樣的套餐」。

樓主品嚐過的食品，包括「午市點心套餐」沒有的燉花膠、燴牛尾、荷葉飯等。（小紅書）

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帖文引起網民熱議，有人同情樓主並表示「餐廳優惠沒寫清楚吧」，但有人就認為事件起因是樓主粗心，餐廳並無不妥，並翻看餐廳菜單作證，指每個套餐都是列明「／位」及英文「per person」，說明價格是每位計算，「字體都加粗了，人家非說看不到，餐廳也無助」、「你吃的就是商務午餐呀」、「說餐廳沒說明我是不信的。或者你把餐牌照片補上吧，不然餐廳這波被黑得真慘」，又有人反問樓主吃花膠、牛尾時「沒覺得不對？」。

不過，有網民就反駁稱食客一般沒有耐心看清文字條款，「難道不是應該在標題上寫清楚是1位」、「吃個飯還做閱讀理解自己劃重點哦？」。

（小紅書）