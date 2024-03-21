茶餐廳嗌星洲炒米盛惠133元　未計服務費兼茶錢　女子1原因再幫襯

香港百物騰貴，不過1碟星洲炒米是否值過百元？有港女近日於銅鑼灣希慎廣場1間港式茶餐廳享用星洲炒米，大讚「味道不錯」，不過價錢就如在酒店用膳般昂貴，1碟星洲炒米盛惠133元，更另收加一服務費和每位茶錢4元。雖然價錢偏貴，但樓主表示會再去，「因為真係好食」。

帖文引來網民熱議，有部份人指出價錢「貴到離譜」、「齋睇個樣，完全唔知呢碟炒米值百幾蚊」；不過亦有部分網民指出，該店獲米芝蓮一星餐廳榮譽，加上百貨應百客，最重要是自己覺得值得，「值唔值係睇你嘅荷包嘅啫」、「地段加上舖租人工燈油火蠟，差唔多係交呢啲貨」。



有港女近日於銅鑼灣希慎廣場一間港式茶餐廳享用星洲炒米，大讚「味道不錯」，不過價錢就如在酒店用膳般昂貴，一碟星洲炒米盛惠133元。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該名女子早前於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指日前到維園逛完花展後，在附近希慎廣場1間港式茶餐廳用膳，她點了碟星洲炒米，覺得「味道不錯」，不過價錢就偏貴，「咁就盛惠$133，啲價錢好似酒店咁貴呢間嘢！」。雖然非平民價，又另收加一服務費和每位茶錢4元，但她表明還會再前去用膳，「因為真係好食」。

樓主其後又於留言區補充道，她另外再點了1碗魚片粥，「好正！$75一碗都覺得值得！」，強調「佢啲嘢係的確幾好食，貴啲都覺得值得！」，可間中光顧，而平日就選擇較便宜的食店。

有網民認為，該茶餐廳獲米芝蓮一星殊榮，食物質素有一定保證，故價錢較貴也是正常。（示意圖/Unsplash圖片）

不少網民熱議過百元1碟星洲炒米是否值得，有人指樓主是「水魚」，直言價錢上根本不值，「妳的口味的確獨特，我就覺得好普通，雲吞麵更加係唔合格，只能說用咁嘅價錢有更多、更好的選擇」、「有點兒貴喎，租金人工問題」、「睇張圖，過$60都唔會諗！」、「收百幾，材料都唔畀好少少」、「咁貴我一定唔會食，米粉係好平，雪藏蝦又係好平，唔值呢個價錢」。

不過有網民就力撐樓主，指出以店舖位處的地段和香港物價，該餐費支出並不算貴，「銅鑼灣啊大佬，10年前食個工人午餐都$70幾啦」、「百幾蚊唔貴囉，你去酒樓叫碟炒粉麵飯都100（元）上下啦」。

甚至有網民指出該店獲米芝蓮一星餐廳殊榮，食物質素有一定保證，有熟客表示，「我係由八十年代早期開始食銅鑼灣舊店的其中一位客人，雖然不能講係城中首位最佳粥粉麵店。但是完全唔介意佢收百幾蚊一碟炒粉或者炒米，當然！有人唔想付出呢啲價錢去食就只係佢哋嘅問題？對於我一代的香港人真係有幸食過呢間店最光輝的日子」。