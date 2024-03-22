中伏？沙田餐廳83元「上海炒年糕」外賣　港女打開即嚇呆：廚餘咁

時有港人不滿本地飲食「唔抵食」，近日又有網民發帖分享經歷，稱在沙田某上海餐廳買1份83元的炒年糕外賣，結果份量少到不足半個餐盒！她驚訝之餘更嘲笑份量「少到廚餘一樣」，而相關照片亦引起網民關注。有網民認為以83元的價格來說份量真的太少，「你唔講炒年糕，我仲以為係廚餘」、「點解可以少成咁」。



有網民稱在沙田某上海餐廳買1份83元的炒年糕外賣，但認為食物份量不多，批評「少到廚餘一樣」。（FB圖片）

有網民在facebook馬鞍山居民群組上傳照片，稱於沙田某上海菜館叫了「上海炒年糕」外賣，1份就要價83元。不過樓主認為食物份量不多，批評「少到廚餘一樣」。

從樓主上傳的圖片可見，該份炒年糕不足外賣膠的一半，而收據上就列印上價錢，顯示1份年糕81元，再以手寫字改成83元。

該份炒年糕外賣要價83元。（FB圖片）

帖文引起網民熱議，不少網民認同樓主，認為該份年糕外賣「又貴又少」，「其實年糕成本都唔高，好心搭夠碼整夠半盒啦」、「你唔講炒年糕，我仲以為係廚餘」、「點解可以少成咁，佢真係覺得呢啲份量會有人再幫襯？」、「$38我都唔買」、「貴唔係問題，問題係個份量好似食剩咁」。亦有網民表示理解港人北上消費，「香港的食店再係咁，便個個回家煮，假日便北上，唉」。

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