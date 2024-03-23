食中藥後性慾高漲急Call老公　情慾對話同事聽到曬　人妻：好尷尬

夫妻間保持親密關係很重要。日前有一名人妻上網發文表示，最近特別想要「炒飯」，猜測應該是中藥水藥惹的禍，引發網民熱議，紛粉「求藥單」。



【圖輯】人妻：「到底是吃中藥還是吃春藥…」點圖放大看事件懶人包👇👇👇

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有一名人妻在論壇Dcard上以「到底是吃中藥還是吃春藥，糗爆了」為題發文，她表示，跟老公交往7年多，結婚13年，兩人在一起快21年，已經不年輕了，平時如果跟老公連做三天，都會心照不宣的休養生息幾天。

原PO透露，最近因為婦科不順，有去看中醫調理身體，吃了三週的中藥外加水藥。結果上個星期不知道為什麼，只要老公靠近，她就會突然有一種好想要的衝動。上周一連做了4天，按照慣例應該要休養一下，但克制不住又連做了兩晚。

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原PO表示，隔天恢復理智後，內心有點小愧疚，於是利用中午休息時間打電話給老公，一開始就裝無辜的嘟嘴撒嬌：「對不起。」老公明知故問賊賊的笑：「對不起什麼啊？」一聽就知道他曉得她的意思。原PO一時害羞緊張就大聲地說：「對不起嘛，昨天晚上把你操壞了，你今天上班累不累？」她一說完就聽到電話那頭傳來一陣笑聲，嚇得她趕緊問：「你在哪裡？」她老公尷尬的回：「剛剛正在跟同事討論案子，他都聽到了…」讓原PO覺得糗爆，一世英名都沒了。

原PO事後回想近期異常的生理反應，令她不禁懷疑，是不是跟吃中藥與水藥有關呢？

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貼文一出，立刻掀起網民們暴動，紛紛留言「我也需要」、「吃什麼都給我來一點」、「可以給我妳跟老公藥袋上的藥方嗎？為什麼覺得這是一方好藥」、「好可愛，想問處方」、「請問是哪間中醫啊」、「那中藥給我來一年份，謝謝」。

也有不少網民表示「太甜啦」、「你們好可愛喔，好甜好幸福」、「同事第一排搖滾區（吃瓜吃瓜)」、「同事都被閃瞎了」、「什麼藥那麼厲害？我想給女友吃個身體健康」、「女友性冷感，跪求中藥以及店名，拜託了」。

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