你真係識得做愛嗎？性專家打破社會禁忌　教你從根本學會釋放性慾

【性愛心理／性愛冷知識】當提到性，多的是五花八門的問題，現代人對性生活的焦慮絕對不會少；無論到處參拜Google大神、Facebook大神、多的是芸芸眾生在煩惱著以下這些問題。



【圖輯】「沒有做愛他還愛我嗎？」你曾經也有在性方面的自我懷疑嗎？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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琳瑯滿目的困惑，永遠不退流行...可見性能力與性生活，牢牢的牽動著個人的自我價值與關係品質。我們恥於公開討論、鄙視情慾自由的人，但又無法逃避自己的性困擾。然後開始亂吃壯陽藥、買情趣用品、內心胡思亂想、爭吵著為什麼不做愛…..我們容易用社會普遍給予的答案，來評估自己的性生活與性能力，卻忘記了，每個人的性事都是獨特的。

可惜性教育的失敗，讓性是禁忌、是骯髒、是污晦。好像沒有什麼正向性可言，你可以問問自己在關注自己的性慾望時，會有什麼心情呢？會有莫名的違和感和罪惡感嗎? 在多數文化中，性是被汙名化、標籤化與呆板化的。還記得是小朋友的時候，你會玩弄自己的生殖器官嗎? 覺得好舒服、好有趣嗎？回想那時候的心理會嫣然的升起罪惡感與羞恥感嗎？那是什麼原因讓你停止探索自己的身體呢？

有些人提到家人看到了就好緊張，馬上制止。筆者的認識的長輩也分享過，自己很小的時候就有會自慰的記憶，但母親一直告訴自己會自慰的女人就是賤、淫蕩、很骯髒。如此的價值觀就這樣深植在這位長輩的腦袋裡，逐漸形成一種長年的自我認知-我是骯髒的女人，因為我從小就會自慰，我是正常的女人，我不值得被愛。聽起來多麼悲劇的人生啊！但在我們的生活周遭卻是潛滋暗藏。

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也許現在的我們隨意可以搜尋到很多性知識，但也許從來沒有思考過是否適合自己.....你有思考過自己喜歡怎樣的性嗎？喜歡怎樣被親吻、被愛撫，喜歡怎樣的姿勢呢？有沒有哪些禁忌？這些遺你和自己的身體有多親密呢？

性的狹隘定義與想像，是會摧毀一段關係的。

當提到做愛的時候，你想到的除了快速用力抽送之外，還有什麼呢？這些困難要獲得解答，首先要從認識自己的性喜好與身體開始。親愛的你曾經欣賞與觸摸自己的身體嗎？是覺得無比詭異，還是欣喜若狂呢？提到性，我們已經習慣想到兩性；兩個人的性，而很少想到自己(單性)。其實，每個人對性的認知、喜好、享受，都源自於對自己身體的興趣與好奇，沒有經歷過這階段，就無法體會兩性之間，所能夠帶來的性樂趣。

你會認為有了伴侶之後，你或他就不應該自慰了嗎? 如果有性慾就應該要彼此乎像滿足，性生活變成夫妻間的義務，彼此要為彼此的高潮負責與盡責……美國性學博士貝蒂道森描述自己多年的性史探索，在十幾歲就會自慰的她曾經覺得唯有經歷 「全套做愛」才算真正的體會了性愛與高潮的奧妙，否則她的性慾是不存在的。在經歷了各式各樣的性愛體驗之後（有瘋狂的、古板的、平淡的）她理解到：「自慰是一種最基本的性慾釋放方式，是最基本的性行為模式，對孩童、關係不定的情人、老人都是如此。自慰是我們每個人和自己，終生持續進行的戀愛故事。」

其實透過自慰，可以讓你更令了解自己的身體喜歡怎樣的感覺，怎麼摸，摸哪裡才會爽，當你清楚了自己身體的地圖，就有機會帶領你的伴侶探索你，撩撥你，讓對方一清二楚你喜歡什麼! 這真是一種獲知彼此性慾反應的最佳模式啊!

性，就像其他技巧一樣，是必須經過學習和練習的。像是在慈禧的秘密生活中，年輕的慈禧為了吸引皇上的關愛，也努力的練習性愛的技巧。從懵懂的新手成為專家。自己的性慾，自己負責。不是孤芳自賞，是成為自己身體的專家之後，彼此共享性愛的美好。

雖然社會賦予了男人，女人不一樣的社會角色期待，我們也假定男人/女人來自不一樣的星球。但其實扒開這些迷思、誤解後發現，其實在性上面男女彼此也有相似處的，我們都在性困境中不安、徬徨，用一般的迷思揣測著對方真正想的是什麼? 但卻忘卻了打開彼此的心，取去了解彼此在性上、關係上的需求與渴望。

其實，多一點同理心，能撫平兩人之間的新仇舊恨，在這個理想與現實交戰的時刻，如果彼此願意分享慾望。那麼性慾可以有更多的變化、更情慾盎然。

性是奧妙的、平易近人的，它離我們的距離關乎我們對自己的認識。為自己開啟自我探索的新局吧！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：我們與性的距離，原文：我們與性的距離】

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