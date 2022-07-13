這4個星座男「性事不滿足」即時講分手！天蠍出名性慾強卻不上榜

男人都是用下半身思考的動物，他們總會覺得談戀愛就能順其自然地發生關係，但是卻不知道女生其實並不喜歡，會有自己是被男人玩耍的玩具的感覺，所以很多時候對男朋友的欲望要求都是拒絕。



但是有些星座男就覺得掛不住面子了，也按耐不住自己的欲望了，滿足不了欲望就會分手！

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雙子座

像雙子男這樣花心的人，想要享受的不單止是談情說愛，更是男歡女愛，他們不會因為自己的戀人不喜歡而放棄自己感興趣的事，如果你不答應，雙子男身邊還有很多選擇項呢。

對新鮮感的追求讓雙子座男難以長久地堅持在一件事情上面，若是自己的需求一直被對方拒絕，那麼只會加速雙子男對你的厭倦，會覺得你或許不太適合他，他們可不是禁欲系男，所以很快就會去尋覓別的女伴呢！

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獅子座

獅子男雖然性格很霸道，可是對待感情卻很負責，所以會對另一半各種寵愛和將就，但是將愛情和性看得同樣重要的他們會向你提出需求，當然也希望你能滿足自己。

一旦對自身魅力很有自信的獅子男多次的要求都被你拒絕，這絕對會深深地傷害了他們的面子，脾氣暴躁的他們很可能會使出一些特殊手段，用自己的威逼讓你在分手和答應之間做出選擇，當然如果你實在是不喜歡，那麼就分手吧！

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白羊座

白羊男的愛是非常強烈的，而且是個非常直接的人，他們不喜歡太過婉轉含蓄的相處方式，在雙方感情到了適當的時候，情緒也非常到位了。

白羊男會向對方提出自己的需求，在這方面很有欲望的他們若是被女友拒絕，多半會感到生氣以及覺得對方對自己不夠喜歡，而在這件事情上面碰了釘子的他們，心裡肯定會很不滿女友的表現，而白羊男很可能因為急躁的性格而提出分手呢！

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天秤座

天秤男之所以受歡迎，不單止是因為他長得好看，也是因為他們很溫柔體貼，所以能討得女人的歡心，在他們高超的戀愛技巧之下，很難有女人拒絕得來，當然天秤座男在對你細心照顧的同時也會對你提出他們的需求。

當你第一次拒絕事並不會讓天秤座對你冷淡，看重顏值的天秤座也許會看在你顏好的份上，多用些時間說服你，但要是長久下來還是攻不下你，那麼只會磨滅掉天秤男的耐心，和你分手！

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