許多人渴望擁有良好的性能力與滿足的性生活，不少男性也十分在意性器官的外型和「健康程度」。有台灣泌尿科醫生分享，一名工作能力很強的年輕帥哥因「1狀況」在5年間女友一換再換，工作也跟著不停調轉，甚至出現輕度抑鬱的傾象。讓台醫不禁感嘆，泌尿道健康被人嚴重低估，甚至不敢正視面對。



台灣泌尿科醫生陳偉傑與羅詩修近日在社交平台分享，2020年間這名年輕帥哥前來診間，整個人完全提不起勁，甚至評估有點輕度抑鬱傾象，細問後才知道原來他有「包莖」問題，私密處容易反覆發炎，往往不能滿足女友的性愛需求，結果女友一換再換，工作也跟著調轉，漂泊不定的空虛感讓他整整5年都陷入抑鬱中。

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他指出，其實性愛是種堅實的支持，讓人有力量帶著自信和信服感面對日常生活，對現代人來說，是否生育是自身權利，但「性」在研究中被證實是健康泉源之一，滿足的性生活會替內心世界帶來極大好處，反之若缺乏或勉強則可能會造成傷害，若性生活如願就能更有自信與生氣。

人的一生從出生、教育、工作、結婚、生子到年老，性都是撫慰身心的重要環節，而泌尿道健康也同等重要，但卻因為牽涉到性器官，常成為一般人不願或不敢面對的區塊。

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他也分享另例病患，同在2020年，一名尿液滯留的老年男性掛急診，診斷病情時已進展成「腎臟衰竭併發兩側腎水腫」，病因只是因為「攝護腺增生肥大」，若能早點就醫就不至於演變成這樣，這時他們才驚覺「泌尿道健康仍被人嚴重低估，甚至是不敢正視面對，社會上更缺乏一組醫療人員，好好的捍衛泌尿道健康」。

羅詩修也提醒，「泌密健康」就4個字，但是它並不會讓你一輩子都過得如此容易，轉機就在堅強的那一刻，人生會因為你的泌密健康，過得更加性福美滿，也過得更精彩，呼籲大眾多加重視泌尿健康議題。

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