手搖飲品當水喝！20歲女生右腰痛　驚揭腎臟長逾300顆結石極震撼

偶爾喝杯手搖飲品確實令人愉悅，但台灣1名20歲的年輕女生天天將手搖飲品當水喝，最終喝出病來，右腎出現嚴重水腫，同時右側腎盂內有300多顆大小不一的腎結石，所幸醫生成功通過微創手術幫她將腎石取出。台灣引述當地奇美醫院的泌尿外科醫生林才揚講解腎結石的成因及發病率，並且解構了現時腎臟手術的3個選項：無創、微創和兩者結合，各自的優缺點及適應症。



醫生通過微創經皮腎臟造廔取石術，從女生體內取出300多顆腎結石。（台灣奇美醫院圖片）

台灣1名20歲女生每日將手搖飲品當水喝，最終喝出毛病，右腎出現嚴重水腫，同時右側腎盂內有300多顆大小不一的腎結石。（GettyImages）

台灣1名20歲女生平素不愛喝清水，卻將手搖飲品當水喝補充日常水份。日前她因發燒及右腰疼痛到奇美醫院求醫，經檢查發現她右腎出現嚴重水腫及腎結石，且白血球過高，而電腦斷層掃瞄則顯示其右側腎盂布滿了約0.5至2厘米大小不等的結石。醫生通過微創經皮腎臟造廔取石術，從女生體內取出300多顆外觀像「小饅頭」的結石。女生術後情況穩定，觀察數天即可順利出院。

負責手術的台灣奇美醫院泌尿外科醫生林才揚向台媒表示，據當地健保資料庫統計，台灣人一生中會有9.6％結石機會，男性比女性高出3倍之多，分別為男生14.5%、女生4.3%。而眾多結石問題中，排首位的輸尿管結石佔總數76.4%，而腎臟結石就佔了15.8%。一般結石病人平均年齡介乎於50至60歲之間，5年內的復發率則為1/3。至於四季氣候中，春夏天的發病率最高，因為天氣炎熱導致體液流失量超出補充量，尿液會較為濃縮，容易使結晶體聚集形成結石。

林才揚又指出，引致腎結石的成因很多，水分攝取不足、飲食習慣、遺傳因素、新陳代謝異常、慢性疾病、尿液pH值異常、腎臟解剖結構異常等因素，都可能增加患上腎結石的風險。因腎結石引起的相關併發症可以很嚴重，有可能導致腎功能喪失、癌變甚至感染性休克等。所以當患者發現患上腎結石後，並非不痛就可以不診治，就算即時不進行處理，也必須定期覆診。

而臨床上一般建議腎臟結石超過1.5厘米就要進行治療，至於治療方案就要根據病人身體狀況、結石大小、位置、腎臟結構等因素而定，及透過醫病共享決策來達到手術選項的共識。現時腎臟手術的選項大致可分為3種：無創、微創和兩者結合。

台灣泌尿外科醫生林才揚分析了腎結石的成因及發病率。（台灣奇美醫院圖片）

無創手術包括「體外震波碎石術」及「軟式輸尿管鏡腎內雷射碎石術」。「體外震波碎石術」好處是不需全身麻醉及住院，但不適用於較大或硬的結石、腎臟結構稍有異常、下腎盞結石、或輸尿管狹窄的患者。至於「軟式輸尿管鏡腎內雷射碎石術」有助針對前者不適用的狀況，但是，當結石體積較大或呈「鹿角形」，結石廓清率始終不算理想。

而微創方式則是「經皮腎臟造廔取石術」，結石廓清率比無創高些，不過會對腎臟造成微小創傷，且出血量較高，而且針對數量較多的腎盞結石或鹿角結石，便可能需要更多造廔口甚至需要分數次手術完成。

因此衍生的二合一手術方式，結合了「軟式輸尿管鏡腎內雷射碎石術」及「經皮腎臟造廔取石術」，兩者呼應取長補短下，一次手術就能達到更高的結石廓清率。

（綜合）