觀塘東九文化中心外LED白花被嘲似靈堂　急變多顏色　網民：嘥錢

觀塘東九文化中心外梯級上，日前設置了滿滿白色玫瑰，形成一大片白色花海。該「打卡」景點曝光後惹來網民熱議，紛紛聯想到不吉利場景，直指該設計是「奠堂級」，直呼「大吉利市咩！」、「靈堂？」、「根本係墳」、「拜山咁！邊個咁好諗頭呀？」，「唔係打卡，係打齋」。



至周六（3月23日）早上，有觀塘街坊指該處正進行工程，見到白色的玫瑰花已新增了多種顏色，最少多了粉紅色和粉橙色，由於尚未亮燈，故暫時不知效果。惟不少網民對有關設計加添色彩似未收貨，直斥「嘥錢」、「多咗顏色就當創意？」。亦有人指加了有色花後，感覺仍像靈堂，由於臨近清明節，笑稱「得閒經過去鞠個躬」、「呢啲組合顏色都係好安詳」。惟亦有網民認為有關當局是聽到民間聲音，能在短時間內作出修改，也是有心改善，「畀個機會睇下點囉」。



有觀塘街坊指該處正進行工程，見到白色的玫瑰花已新增了多種顏色，最少多了粉紅色和粉橙色。（Facebook）

觀塘東九文化中心外梯級上，設置了滿滿白色玫瑰，形成一大片白色花海。（Facebook）

翻查資料，該白色花海為觀塘區議會響應去年《施政報告》措施而推行的「打卡」活動，預定3月22日完成裝置，3月26日起展出約3個月。不過，觀塘民政事務處其後由於有關佈置的設計仍需要進行適度調整，或會延期展出，有關佈置目前被綠色帆布覆蓋。

有網民於周三（3月20日）在Facebook觀塘群組，上載1組於觀塘東九文化中心外拍攝的白色花海相片，留言「感覺好平靜」，相片隨即在網上瘋傳。

從相片見到，觀塘東九文化中心外中間梯級位置，設置了一層層白色玫瑰，以類似細長鐵枝撐起，組成一大片白色花海，而每朵花下方都連接電線，與旁邊綠色草地比較，色彩分明。

網民看過白色花海震驚，「大吉利是咩！」。（Facebook）

由於以白色花朵組成的設置十分詭異，網民看後震驚，「大吉利是咩！」、「自帶amazing grace」、「根本係墳」、「靈堂？」、「拜山咁！邊個咁好諗頭呀？」、「東九龍文化殯儀館開幕……」、「提醒臨近清明節？」。

▼3月20日 晚間亮起藍燈測試有不同效果▼



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翻查資料，該白色花海為觀塘區議會響應去年《施政報告》邀請各區設「置富特色打卡地標」措施而推出的「打卡」活動。觀塘民政事務處周三（21日）指有關佈置的設計仍需要進行適度調整，原定3月26日舉行的亮燈儀式或會延期舉行，但民政處仍爭取於3月內完成和正式開放，目前有關裝置被綠色帆布覆蓋。

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根據觀塘區議會文件，該片白色花海設有「LED」燈，亮燈後會變成熒光綠色。（效果圖／觀塘區議會文件）

根據觀塘區議會文件，該片白色花海其實設有「LED」燈，亮燈後會變成熒光綠色，預計3月22日完成裝置，3月26日起向公眾展示約3個月，視乎應花海效果、市民反應及財務安排，可延長展示期。