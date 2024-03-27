內地客東薈城爭執片瘋傳！貴婦咆哮、想掟袋　遇狠人反攻下場糗了

天氣轉熱，火氣更盛？本網絡近日流傳1段內地客在東薈城爭執的影片，見到東涌東薈城大堂座椅位置，有1名作貴婦打扮的內地婦人正向坐在座椅上的2名女子咆哮、作狀「掟袋」等，2名女子伸手抵擋，貴婦被友人拉開，企圖平息紛爭。然而鏡頭一轉，座椅上的女子「發難」反攻，指着貴婦責罵，最終貴婦不敵，被友人拉她離開現場。雙方爭吵期間，有其他顧客被嚇至走開。

影片引來網民熱議，關注雙方爭吵原因，也有人認為不應影響其他顧客，尤其在公眾地方大吵大鬧，。



本網絡近日流傳影片，見到東涌東薈城大堂座椅位置，有1名作貴婦打扮的內地婦人正向坐在座椅上的2名女子咆哮。（影片截圖）

有網民周日（3月24日）於Facebook群組「東涌谷友吹水區」上載2條影片，長30多至40多秒。第1段影片見到，東涌東薈城大堂座椅位置，穿着啡色大褸、連身裙作貴婦打扮的內地婦人，正在「衝擊」坐在大堂坐椅上的2名女子，其中穿黑色背心褸女子伸手抵擋，貴婦即衝前咆哮，更作狀「掟袋」。雙方對罵期間，貴婦的友人想把她拉到一旁，雖然場面稍稍平靜，但貴婦一臉不悅，似乎不服氣。

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第2段影片見到，貴婦已坐在座位上，輪到黑背心褸的女子「大爆發」，指着貴婦責罵，鏡頭傳出普通話「不要動她」聲音。貴婦舉手擋開對方的手，黑背心褸女子則反攻，雙方手來手往一輪格鬥，黑背心褸女成功抓着貴婦的手繼續指罵。

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這時坐在旁邊的女子加入戰團指罵貴婦，被黑背心褸女阻止，而貴婦則被友人趁機拉走。這時黑背心褸女子追出指罵，貴婦的友人勸架，惟貴婦深深不忿，繼續與黑背心褸女對罵「互兇」，旁邊一些顧客嚇到走開。最終貴婦不敵，被友人拉着離開現場。

影片引來網民熱議，關注雙方爭吵原因，「吵什麼」。也有人認為即使爭執，也不應影響其他顧客。