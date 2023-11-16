無交帶！求職者不回訊息　答應面試又失約　HR嘲：抵你搵唔到工

應徵者想要被錄取，先要有正確的求職態度！馬來西亞有從事人力資源管理的主管發文，抱怨有求職者收到應徵通知後已讀不回，答應面試後爽約，面試當天才臨時表示由於工作地點和距離不合適，所以放棄前來應聘，讓他很是無語，同時挖苦對方「找不到工真的是活該」。其帖文引來網友甚至僱主分享其他奇葩求職者例子，有人更直言「現在求職者一點都不禮貌」。



大馬人力資源部主管抱怨，有應徵者答應面試又爽約，不滿斥「找不到工真是活該」。（《未生》劇照）

馬來西亞媒體報道，該人力資源部主管不滿於社交平台大呻，日前接觸多名求職者，當中有人已讀不回信息，或者答應面試後又爽約，感嘆「不管是00後，就連80後的找工態度真的讓人受不了」。

從他分享的對話截圖顯示，他原本已經傳送資料給其中1位求職者，眼見未獲回覆，便再次詢問「請問你有看到訊息嗎？如果不能來的話，請通知一聲哦」，對方才回覆指「這個地點我有一點不方便去到」。樓主繼而質問對方早有說明面試地點，為何臨時才說不方便。

其後經過一番對話，求職者終於答應前來面試。不過面試當天，樓主再細心提醒對方進去直接表明來面試即可，對方突然稱不能參加面試了，原因竟是「考慮到工作地點和距離，有點不合適」，樓主只能無奈回覆「OK」。不過他事後接受媒體訪問時不滿稱，「長那麼大，怎麼一點交代也沒有？」，認為「有些人找不到工真的是活該」。他又質疑有些應徵者獲其他工作錄取卻依然來面試，卻沒有交代，直到致電對方才如實交代，亦有些人直接失去聯絡，讓他非常無言。

其帖文惹來網民關注，不少留言指出現今求職者態度的確參差。有僱主分享曾有男生前來詢問工作，亦順便替女友查詢是否另有職位空缺，不過最令僱主傻眼的是對方突然表示需要宿舍，原因竟是女友睡覺需要他陪，讓他不禁反問對方「關我什麼事？」。

亦有其他網民分享更多無禮面試者例子，「來面試帶媽咪來」、「10個有8個都不講信用，老闆浪費3小時在店裏等他，結果他沒有來，也沒有交代一聲，打電話過去也不接」、「現在求職者一點都不禮貌！10 個只有1個會說『你好』；100個只有1個先自我介紹；幾百個只遇1個會傳履歷表」。有人更揶揄「奇怪是現在每人1部手機，訊息卻要十天半個月回覆，飛鴿傳信？」。

（綜合）