連鎖壽司店魚肉暗藏頭髮！食客笑稱驗DNA「緝兇」　網：大驚小怪

台北「寶林茶室」近日爆發食安問題，相關議題正備受關注！台灣有民眾近日光顧大型連鎖壽司店，竟從壽司內發現藏有頭髮，不但食慾全失，更直言「好想吐」。餐廳經理表示，員工製作餐點時都有戴帽子，不過有網民認為要求戴帽子只是官方說法，實際上或是員工沒戴帽子，才會出現如此長頭髮，故勸樓主向衞生局舉報。



有人更指出涉事餐廳於2020年曾發生「巨鼠在壽司輸送帶上狂奔」事件，當時客人用餐到一半，聽到身後傳來騷動聲，才發現有隻身長至少10厘米的灰色老鼠在輸送帶奔跑。事後負責竟直接要求客人結帳離開，稱若有投訴可致電予總公司，沒有免單賠償或解釋，處理手法讓人傻眼。



台灣有食客於大型連鎖壽司店用餐時，發現食物內暗藏頭髮。（FB「爆怨公社」圖片）

該食客於3月28日在facebook群組「爆怨公社」發帖，指中午時份在某百貨公司內的連鎖壽司店用餐，「還好是跟家人分着吃，沒有一口吞下」，因為切開壽司時居然發現裏頭暗藏頭髮，直言「好想吐」。圖片所示，樓主當時點1碟在台灣名為「鮭魚萩餅」的餐點，壽司上的魚肉明顯夾有1條黑色長髮，所以他相信是負責握壽司的員工不慎掉落的。

事主之後向經理反映，對方表示店內員工都有穿戴帽子製作餐點，承諾往後會加強員工訓練，並提出可以全單打8折當作賠償，不過他拒絕提議，又指頭髮既然那麼長，笑稱可以驗DNA「看看是誰的」。

許多網民看完圖片後直呼惡心，「我要吐了，我都一口吞耶」、「吃到頭髮真的很惡心，上面充滿汗水、油脂、頭皮屑、細菌」、「現在外食真的要特別注意食材品質」、「好險不是超級捲的毛（暗示體毛）」、「要求戴帽子只是官方說法，實際上如果員工真的有依照公司規定戴帽子，是不可能有那麼長的頭髮出現，總之請你致電衞生局」。

惟有人反指樓主大驚小怪，「這是難免吧，如果只遇到一顆會重新跟他換，吃到第二顆才會生氣」、「一根頭髮就在那邊驗DNA，那菜市場的東西應該都不能吃了」、「是有多高尚，在外面吃飯從來沒遇過頭髮跟菜蟲？」；樓主反駁指分享事件是希望餐廳能作出改善，「每個人都無所謂，以後店家也會無所謂，受害的只是下一個消費者」，加上過往曾有客人自己「加料」，提出驗DNA只是為了自證清白。

涉事餐廳其實早有前科，於2020年就曾發生「巨鼠在壽司輸送帶上狂奔」事件。（GettyImages／示意圖）

有台灣記者向涉事餐廳查詢，該店員工表示不知道此事，而店長雖表示知情，卻不便作過多回應，稱將由公司方面統一回覆。不過涉事餐廳其實於2020年就曾爆出「巨鼠在壽司輸送帶上狂奔」事件，當時客人用餐到一半，聽到身後傳來騷動聲，一看才發現有1隻身長至少10厘米的灰色老鼠在輸送帶奔跑。當時店內負責人和高層通電話後，竟直接要求客人結帳離開，更稱若有投訴則致電予總公司，並沒有免單賠償或任何解釋，處理方式讓人難以接受。

（FB「爆怨公社」）