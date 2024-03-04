嘔！連鎖酒樓枱面驚見曱甴周圍爬　豆苗攝報紙　網民：以為係魚皮

滿心歡喜與家人賀壽，卻換來一肚氣！日前有食客嬲爆發文，指全家於旺角某連鎖酒樓用膳，但就直斥酒家4宗罪，當中包括侍應上菜「趕頭趕命」，並要求他們自行擺碟、沒有人負責收走碗碟、豆苗內居然藏有報紙，更令人嘔心的是，切片皮鴨枱上出現活生生的曱甴爬來爬去，衛生情況相當惡劣，故不滿稱若是大排擋還勉強能接受，「但連鎖酒家可以有啲咁（嘅）嘢發生，我真係嘆為觀止」。有網民對此直呼恐怖，更誤以為報紙是魚皮。



有食客光顧連鎖酒樓，發現豆苗上有濕透的報紙。（FB「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」圖片）

該食客在facebook群組「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」發帖，指日前全家前往光顧旺角某連鎖式酒家，本應開開心心享受賀壽飯，不過侍應上菜時卻「趕頭趕命」，將餸菜放滿全枱，甚至傳菜時直接遞給他們，要求自行安排擺位，深感不滿斥「真心黐X線」。

樓主表示理解人多滿座自然要快，所以他們用膳時亦盡量吃快點，但當叫某位侍應姐姐收走碗碟時，對方卻稱：「我傳菜㗎喎。」之後詢問對方有沒有員工可以負責收碟，對方只回覆「唔係我喎」便離開，批評對方態度「差到無人有」。

不過以上都末算差，更離譜的是豆苗居然藏有報紙，而旁邊用作切片皮鴨的枱更見到「小強」。樓主稱，明白食肆有曱甴很平常，但質疑「唔係一路有師傅片緊鴨，都可以由佢咁周圍走吓嘛？」，又指若然是光顧街邊茶餐廳或大排擋還算可以接受，「但連鎖酒家可以有啲咁（嘅）嘢發生，我真係嘆為觀止」。最後他表明並非不支持本地食肆，但同時感嘆「咁多人走上大陸食嘢都唔係無原因」。

留言區不少網民表示認同，又指該酒樓的確「愈來愈差」、「近幾年無論出品，基本服務落差極大」，認為職員的態度「擺明叫你快啲食完埋單走人，可以輪到下一班食客入場」，又對豆苗藏有報紙感到訝異，稱「我以為係魚皮添」。

惟有人揶揄樓主「你都幾得意，叫個傳菜幫你執枱，你唔叫個廚房佬幫你沖茶？」，建議遇此情況「你應該直接搵經理」。

（FB「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」）