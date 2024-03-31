打開家門對正這4物　財富容易流失更傷感情　除鏡子外還有這些

許多人在裝潢或佈置家裡時，會有風水上的考量，據《搜狐網》報導指出，家中大門若正對4種物品或格局，容易破財甚至讓家庭感情失和。



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一、鏡子

具有反射作用的鏡子，若正對著大門，會讓好的氣流進來後立即反彈出去，家中逐漸流失氣場，無法藏風納氣，累積財富，長時間對心理健康的影響，也會變得不好。

二、廁所門

廁所時常被視為不淨之地，因此正對著大門，會讓從外帶進來的財氣流向廁所隨後散失，若無法改變，建議能適當擺放屏風、掛門簾阻擋，順利讓財氣留住。

三、廚房

風水學上有說法稱「火氣」過旺，會造成家中成員關係失和，變得容易吵架，而廚房就是家中火源最旺的地方，應該避免設置在正對大門口前，若改變不了，可以用屏風擋住。

四、大型電器、雜物

家門前放置過多大型電器或雜物，在視覺上的觀感會讓人感到煩亂，居家整體氛圍也隨之變得亂糟糟，時常保持入口整潔，才能營造乾淨得氣場，久而久之運勢變好，心情也跟著轉好。

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