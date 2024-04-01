兵馬俑為何盔甲單薄又沒戴頭盔？歷史學家揭真相　與商鞅變法有關

秦始皇陵建於公元前246年至公元前208年，耗時39年，是中國皇帝秦始皇的陵墓。而為數眾多的兵馬俑更是聞名於世的古蹟，自1979年對外開放以來，各國元首或政要陸續前來一窺這中國古代的輝煌文明。不過，細看兵馬俑可發現，兵馬俑雖是士兵，但大多數頭上皆無配戴頭盔，身上的鎧甲也看起來相當輕便。對此，中國北京師範大學第二附屬中學歷史教師紀連海指出，背後原因與「商鞅變法」有關。



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為何兵馬俑內士兵沒戴頭盔？

紀連海表示，兵馬俑內的士兵，不戴頭盔和「商鞅變法」有關，自從法家法派代表人物商鞅到了秦國，就開始實施嚴格的「軍功晉爵制」，士兵在戰場上殺敵，拿下敵人的頭顱為獎賞晉爵的憑據。所以，在許多秦朝士兵的眼中，敵人的頭顱就是換取名聲及錢財的道具，而為了出人頭地，在戰場上都會特別拚命。在當時只有擊殺敵軍、獲取敵軍的頭顱才有望能得到獎賞晉爵，所以不少士兵皆著輕裝上陣，以利在戰場上的行動敏捷。

商鞅變法是法家思想家商鞅在秦孝公支持下，於公元前356年在秦國實施的政治改革。改革分兩次進行，首次始於公元前356年，第二次始於公元前347年。經過商鞅變法，秦國富國強兵，奠定秦國在戰國七雄中的雄厚實力，對秦國的崛起發揮重要的作用。變法建立的制度也是秦始皇管理秦國的基礎。

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秦朝士兵為在戰場上能擊殺更多敵人，得到所謂「敵人的頭顱」，他們幾乎皆採輕裝出行，脫去厚重的鎧甲。紀連海指出，當時很多士兵會覺得頭盔遮擋了視線，乾脆就把頭盔脫了下來。據六國史書中記載，秦軍不戴頭盔、不穿鎧甲、不持盾牌的內容，「所以那些不戴頭盔的兵馬俑，其實展現的就是秦軍戰場上的英勇形象。」紀連海也說，還有另一種說法是，因秦朝軍隊在閱兵或經過周天子的都城時，皆會脫下頭盔以示禮貌，「所以秦始皇陵中的兵馬俑很可能都是為了秦始皇脫帽、行注目禮。」

秦始皇陵兵馬俑：中國古代的輝煌文明

秦始皇兵馬俑又稱秦始皇陵兵馬俑、秦陵兵馬俑，位於中國陝西省西安市臨潼區西陽村。秦始皇陵興建於公元前246年至公元前208年，耗時39年，是中國歷史上秦朝皇帝秦始皇的陵墓，也是中國首個規模宏大、布局講究且保存完好的帝王陵寢，現存陵冢高76米，陵園布置仿秦都咸陽，分內外兩城，內城周長2.5公里，外城周長6.3公里。陵冢位於內城西南，坐西面東，放置棺槨和隨葬器物的地方，為秦始皇陵墓建築群的核心，目前尚未發掘完成。

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根據目前歷史學者的考證，兵馬俑坑位於秦始皇陵封土以東約955.5米處，普遍認為兵馬俑位於秦始皇陵的外圍，有戍衛陵寢的含義，是秦始皇陵墓有機組成部分。1987年，秦始皇陵墓及兵馬俑坑被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。至於為何說秦始皇陵墓是世界上絕無僅有的帝陵，首先，各種原物料來源的要求相當嚴格，很多由專門工匠開採、加工，在建造過程中動用大量人力、物力，就有歷史學家認為，最多時有70萬人同時參與建設工程。1976年至1978年，考古隊與考古學家增添了考古、保護、照相、修復等人員，各項發掘工作全面開展。1979年10月1日，秦始皇兵馬俑博物館開始向國內外參觀者展出。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何秦始皇陵墓中的兵馬俑沒戴頭盔，連盔甲都超單薄？歷史學家揭背後犀利原因】