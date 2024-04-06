以為省錢實際上卻是燒錢的6個行為　買平衫、存款全放銀行成大忌

在追求理想生活的道路上，「存錢」無疑是每個人都會面臨的課題。然而，在節省開支的過程中，許多人卻陷入了一個誤區，認為只要盡量節省，就能積累更多的財富。但事實真的如此嗎？



根據《Inc.》雜誌的報導，有6種看似能幫你省錢，實際上卻會讓你花費更多的錯誤消費習慣，甚至把錢「放在銀行而已」都不是一個好作法。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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開舊車

購買新車會付出一筆較大開銷，會讓許多人感到卻步，而考慮二手車甚至是三手車，但事實上舊車的維修、保養與保險費用可能超出預期。調查發現，開舊車的駕駛每年平均會增加約3萬元（台幣）的額外花費，當然這還是需要考量使用車子的模式，還有舊車的實際情況，但勉強使用車齡已高、各方面效能低落的舊車大部分都不是划算的交易。

喜歡買促銷商品

許多人在面對促銷商品時，常被低廉的價格所吸引，卻忽略了自己是否真的需要這些商品，或者創造情境來使用它們（例如沒有喝咖啡的習慣，但卻告訴自己可以試試看開始喝咖啡），其實有折扣商品，都是所謂的「假折扣」，使用過高的定價來呈現實際售價的差距感，實際上並未真正省下多少錢。

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偏好低價衣物

購買低價衣物看似能節省開支，但這些衣物通常品質不佳，容易出現褪色、脫線等問題，而且買便宜衣服不免會有「不合適就算了，反正一件這麼便宜」的心態，不但比購買品質好的衣服增加更多更換頻率，也很容易買多，最終增加開支。建議先了解自己喜歡跟適合的風格，精準的購買產品，品質好的布料穿起來也更舒適，也是一種利多。

只存錢放銀行

許多人習慣將錢存入儲蓄帳戶，然後看著數字滿滿增加，好像有更多安全感，但由於存款利率普遍不高，近年通貨膨脹更是驚人，把錢放在銀行等同越變越少，若想更有效率地存錢，應考慮其他投資項目，可參考自己能接受的程度選擇投資標的，如穩健型股票、基金等。

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買到免運費

在網購時最常遇到，為了達到「滿額免運」，許多消費者會購買一些並不急需的商品，除非你在家有很徹底庫存管理，不然其實很多時候都會忘記，或者為了免運門檻，會說服自己為「只有80%喜歡」的商品付帳，結果導致最終花費遠超預算。

延遲或拉長健康檢查

許多人延遲健康檢查、減少健康檢查的次數來省錢，這可能是最大的誤區，因為健康是財富的基礎，一旦錯過早期疾病的預警，未來可能需要支付更高昂的醫療費用。真正的節省不是盲目削減開支，而是理智評估每筆支出的必要性和長遠影響，才能避免踏入更「多花錢」的陷阱。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】