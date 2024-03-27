Netflix《3體》海報惹爭議　炸爆腦袋切割人頭　網民：精神病片？

這到底是科幻片，還是精神病片？看完Netflix版《3體》（3 Body Problem）海報設計，不少網友小小的頭上打出大大的問號！



作為最具代表性的中國科幻IP之一，《3體》（三體）影視化的熱度一直都很高！但也被公認是不好拍的。

最近，Netflix翻拍《3體》，大家都非常關注！據說，製作團隊是《權力遊戲》（Game of Thrones）的主創團隊，原著作者劉慈欣也請來當顧問。卡司陣容都強到這個地步了，那我們來看看海報是什麼水平呢？

點圖放大看看惹起爭議的一眾Netflix《3體》海報：

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就這個怪異的海報畫風，已經開始好奇會拍出怎樣魔幻的效果了！

不知道你已經開始看了嗎？

點圖放大看看Netflix版《3體》劇照（或含劇透）：

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】