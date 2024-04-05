車Cam直擊｜元朗私家車衝紅燈猛撼小巴　網民籲釘牌：唔好害人！

駕駛者真的要小心留意交通燈號指示，以免發生意外！有司機分享長約13秒「車Cam（行車紀錄）」片段，指日前途經元朗某燈位處時，目睹有私家車因為衝紅燈，繼而撞到從右駛至小巴的交通意外，感嘆「專心啲啦」。有網民批評私家車司機魯莽，「當佢睇唔到紅燈同藍車已經停定咗，點都睇到架小巴轉緊過嚟掛」、「而家盲嘅都可以揸車？」；亦有人估計對方或是錯誤判斷燈號，「踩咗迫力（Brake）但唔收晒」、「肯定佢以為小巴衝燈添」。



元朗發生私家車衝紅燈與小巴撞相撞意外。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

「專心啲啦」。片主在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳涉事片段，事發3月31日，元朗近形點商場（YOHO MALL）對出位置，發生私家車衝紅燈與小巴相撞意外。當時片主沿右線行駛，和前方藍色私家車駛至燈位處，看見交通燈訊號顯示為紅色，所以2車準備停下並等待轉燈。

其後1輛灰色私家車從左線駛至，對方疑沒有留意紅色交通燈號，直接衝過白線。當時右方有1輛小巴正轉右行駛，私家車司機察覺後曾試圖急煞停車避過對方，惟已經太遲，「猛撼」小巴。2車相撞後停在路邊，片段至此告終。

不少網民質疑私家車司機「發緊夢」，「佢真係唔識停㗎喎」、「而家盲嘅都可以揸車？」、「當佢睇唔到紅燈同藍車已經停定咗，點都睇到架小巴轉緊過嚟掛」、「好彩小巴唔快，無俾佢撞反！」、「（小巴）真係無妄之災」、「小巴上乘客入醫院重傷，你都有排賠」、「揸車好多人唔望左邊，但點都會望右邊，佢真係傻到呢」、「呢啲人釘牌啦，唔好害人」；又揶揄是復活節假期後遺症，「玩咗3日假期就色盲，如果玩4日咪變盲俠」。

有留言猜測私家車司機或錯誤判斷燈號，「踩咗迫力（Brake）但唔收晒」、「好有理由相信佢嗰下覺得係小巴衝燈所以照行」、「可能淨睇前面支燈」。不過卻被其他網民反駁，「前面嗰枝都（係）紅色」、「肯定佢以為小巴衝燈添」。有聲稱目睹意外的網民表示，涉事私家車由女司機駕駛，「佢企喺路邊打電話畀個女搵老公求救，好彩小巴上無乘客留低。我行返轉頭見部車駕咗去躲車處，佢老公望住車頭擰晒頭，而小巴同阿嬸（女司機）已經唔見人」。

（FB「車cam L（香港群組）」）