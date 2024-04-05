港產片為何沒落惹台網熱議「歸納出N個原因」警匪片竟成死穴？

現在串流平台很紅，不過仍有許多經典港產片佔據台灣觀眾的心，像是周星馳演的《九品芝麻官》、《少林足球》，周潤發演的《賭神》，成龍的武打片系列，梁朝偉、劉德華演的《無間道》等都膾炙人口。日前就有台灣網友指出，最近十年港產片根本沒有什麼代表作，「香港電影是不是只能成為一代人心中的記憶了？」對此，許多網友認為「警匪片太多了，沒有新題材」。



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一名台灣網友在PTT發文表示，80-90年代港產片主宰了華語電影界，美國有星光大道，香港同樣有星光大道，但最近十年港產片根本沒有代表作，一大票港星都跑到中國大陸發展，讓原PO好奇「有人發現現在港產片完全沒落了嗎？香港電影是不是只能成為一代人心中的記憶？有沒有八卦？」

對此，台灣網友們回應「香港電影很愛拍警匪，問題是現在拍警匪，已經像是平行世界了吧」、「港產片很慘，已經無法轉型」、「現在已經不能拍警匪片了，從《無間道》之後港產片就沒落了」、「港產片一堆老套、量產型警匪片，一群戲精也演成渣，題材太重複」、「港產影視當時最大的出口就是到台灣，台灣市場開始難賣、香港片商沒錢，又有荷李活大軍壓境，香港回歸只是最後一根稻草」。

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也有不少人點出中國大陸的影響，「華語電影早就變成中國大陸稱霸了」、「現在香港被中國磁吸，拍片也有限制，反而台灣電影業開始復甦」、「現在港產片的港味都沒了，整個中國化」、「英屬香港時代才有港產片的背景，以前香港在兩岸三地是最有言論創作自由的，幾乎什麼題材都能拍，現在要經過審查」、「都不能拍以前那種嘲諷片了，好可惜」。

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