周處除三害｜揭秘三類邪教洗腦招式極警世　自製「神跡」呃你入會

這兩周，火熱銀幕的《周處除三害》，被網民調侃「殺瘋了」。電影貢獻了今年第一首「神曲」——〈新造的人〉。有不少網民表示，想到這部片子，腦子裡首先回想起來的，就是這首洗腦的邪教歌。



邪教是懸疑、驚悚類影片中經常出現的元素。自帶神秘氣息，又能營造氛圍。影視劇中的邪教類型雖然多種多樣，但最終目的可以說殊途同歸。（點圖放大看懶人包👇👇👇）

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第一類邪教組織是以求財騙色為目的詐騙團夥。它們一般會對教徒進行一系列的精神PUA，讓你自覺罪孽深重、需要淨化。比如《周處除三害》中，陳桂林和一個小男孩都曾經口吐黑水，被告知身體記憶體在污穢。邪教成員還會通過彰顯「神跡」，拉攏成員入教。比如影片中的結他女，反復宣揚自己的宮頸癌被尊者治癒，還有陳桂林的癌細胞逐漸消失等等。

類似的劇情還出現在韓劇《模範的士》中。邪教組織「純白教」的教主，曾現場展示將污水變成清水的「神跡」，並聲稱這種「純白之力」可以讓信徒的疾病痊癒，於是信徒們瘋狂了。

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人心大都是脆弱的，尤其是遇到巨大打擊的時候，痛苦、恐懼、無助相疊加，無法排遣。邪教就是利用了人類的這些情緒，用假像編織一個虛幻的希望，掌控人心。

第二種常出現的邪教類型主要以續命、升仙為主。這種邪教多是通過設置連環套、利用人的同理心與世俗欲望來實現操控。

梁家輝、劉若英主演的《雙瞳》，走的就是「得道成仙」的路子。電影中的信徒被一種致幻類「蟲菌」所控制，心甘情願淪為棋子、大開殺戒。

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經典懸疑片《害匙》（The Skeleton Key）則展現了典型的宗教運行模式——信則有不信則無。影片中，邪教徒利用女主角的好奇心步步為營，誘使她打破信仰走進陷阱，最終淪為續命的皮囊。

第三種邪教組織通常是摻雜權力與欲望的異化集合體。他們編造邪說、神化教主，通過階層、權利、情欲等吸引教徒，又通過恐嚇、死亡、殺戮等控制教徒。

湯告魯斯（ Tom Cruise）和妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的《大開眼戒》（Eyes Wide Shut）中，有一個專屬上流權貴的邪教組織，教徒共同參與糜爛變態的禁忌遊戲，團體變得愈發堅固。

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里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）和畢彼特（Brad Pitt）主演的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），有以邪教「曼森家族」為背景的故事橋段。歷史上，臭名昭著的查爾斯曼森（Charles Manson），依靠表演天賦和極端自由思想，收穫了一批狂熱的追隨者，他運用致幻劑與性剝削對追隨者進行洗腦控制，並製造了多宗令人髮指的屠殺案，名導羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）的妻子莎朗蒂（Sharon Tate）就死於這群邪教徒之手。

教主崇拜、精神控制、編造邪說、斂取錢財、秘密結社、危害社會，是世界公認的邪教組織六大共同特徵。希望未來銀幕上的反邪教片段，不止有爽感和反轉，更能對大眾起到真正的警醒作用。

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