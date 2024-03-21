素媛原型｜趙鬥淳性侵事件懶人包　出獄後違反一禁令引起居民恐慌

韓國電影《素媛》原型，犯下性侵女童惡行的趙鬥淳再次被判刑，入獄3個月！他是因為違反了「夜間出外限制令」，而在3月20日被法院判刑，讓他再次返回監獄去。



今年已經73歲的趙鬥淳，於2020年12月刑滿出獄後，返回安山市與妻子同住；他也被頒佈「夜間出外限制令」，被禁止喝酒、進出校園等教育設施、禁止和受害人接觸或聯繫。但在2023年12月4日，趙鬥淳卻違反了禁令，夜間在社區行動了40分鐘，還故意在警方哨所附近徘徊，引起附近居民恐慌。

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在接受警方調查時，趙鬥淳辯稱自己當時和妻子吵架，才會夜間出門。此外，趙鬥淳堅稱自己感到很冤枉，並說自己連交罰款的錢都沒有。趙鬥淳抗辯說：「在看《愛情和戰爭》電視劇時，看到了妻子離家出走的場面，（所以我）想向妻子抗議，去了哨所」，「這是錯嗎？」

而針對他違反禁令的行為，韓國水原地方法院已作出判決，判處他3個月監禁。法官表示，被告明知必須遵守規定卻故意為之，很難認定他有認真反省，而目前被告的經濟狀況來看，罰款並非有效限制措施，於是判處囚刑。

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趙鬥淳是於2008年在韓國安山市綁架了一名小學女生，對她進行性暴力，導致她受重傷，終生需要佩戴尿袋。趙鬥淳當時被判處12年有期徒刑，這件事還被拍成電影《素媛》。但直到今天，趙鬥淳都對自己犯下的滔天大罪矢口否認，日前在上了法庭之後，對媒體表示否認當年自己曾犯下性侵女童的罪行。

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