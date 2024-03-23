周處除三害香港仔原型是他　與警駁火開2000發子彈　最後燒成焦屍

由阮經天飾演的暴力美學電影《周處除三害》在中國、台灣掀起熱潮，更是攻佔台灣Netflix排行榜首位。劇中以「周處除三害」為典故作為發想，人物也是根據真實事件、角色所改編，其中惡徒「香港仔」人物原型就是參考台灣10大槍擊要犯第2名、參與過54起刑案的「宜蘭龍」陳新發，香港仔口中提及的「吳興街槍戰」更是真實發生的案件，警匪駁火2千多發子彈，成為台灣治安史上之最。



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「香港仔」在劇中手上有蛇的刺青，代表「貪嗔」，人物在劇中設定個性喜怒無常、心狠手辣、殺人不眨眼，連小弟犯錯都不肯犯過，與台灣史上綽號「阿龍」的槍擊要犯陳新發相當神似，陳新發為宜蘭冬山人，生涯初期在台北市酒店擔任泊車小弟，因為羨慕黑道大老揮金如土的生活，因此立志「幹大事」。

陳新發先是強押美容院老闆並勒索500萬（台幣、下同），但勒贖未果就開槍將人擊斃，隨後綁架勒贖1名宜蘭議員，最後得手2000萬，接連犯下綁架、殺人重案的陳新發，被警方列為10大槍擊要犯，陳新發卻仍食髓知味，轉戰台北後繼續綁架多名角頭老大、洗劫北台灣賭場，「惡龍」名號不脛而走，當時黑白兩道更祭出「格殺令」。

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1992年2月，陳新發在逃亡途中意外發現刑警胡榮裕正在打探自己的消息，趁其不備後開槍將胡警擊斃；同年4月11日晚間，刑警大隊警員李富星、王侯爵前往陳新發藏匿的酒店查緝時，陳目睹發現後持雙槍朝著2人射擊，導致李警頭部中彈倒地，雙方駁火後陳新發左腿中彈仍順利脫逃，李警則是送醫後傷重不治。

當晚北市警方四處打聽醫院有無槍傷患者，台北醫學院急診室就曾接到一通電話，詢問「槍傷要怎麼處理」的電話，警方根據電話後掌握陳新發疑似藏匿在北市吳興街一帶，因此佈署300名警力圍捕，雙方進而爆發之名的「吳興街槍戰」。

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據了解，陳新發等人持衝鋒槍、突擊步槍、手榴彈與警方駁火，過程中陳還一度提出休戰要求，最後讓屋內2名女子離開後，陳又趁隙開槍掃射，雙方開戰時子彈不慎打中煤氣桶引發氣爆，但陳新發仍不肯投降，持續開槍，直到火舌吞噬整間房子，陳新發與同夥被燒成焦屍，才結束陳新發的亡命生涯。

據悉，在一個多小時的槍戰中，警方還一度打光子彈，中途是由信義分局緊急將庫存搬到現場補充，但最後仍將所有子彈打光，合計開了超過2千發子彈，成為台灣治安史上子彈用最多、最知名的一場槍戰。

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