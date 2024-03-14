宮崎駿憑《蒼鷺與少年》三度奪得奧斯卡　美國一片好評原因曝光

日本動畫大師宮崎駿憑《蒼鷺與少年》摘下第96屆奧斯卡最佳動畫長片獎，片商宣布15日起將重返全台大銀幕放映，並公開「蒼鷺展翅高飛」手繪版海報作為終極特典回饋影迷。對於電影在美國獲得高評價，鈴木敏夫表示該片就像是宮崎駿的啟示錄，「美國有許多根據聖經改編的電影作品，《蒼鷺與少年》的情節像是舊約聖經的內容，我想這也是美國人普遍接納度比較高的原因吧。」



宮崎駿於2003年以《千與千尋》榮獲奧斯卡最佳動畫長片獎，2014年獲頒奧斯卡終身成就獎，今年是他第三度抱走小金人，83歲的他因年事已高，並未前往美國參與盛會。

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製作總監鈴木敏夫和宮崎駿共事46年，透露宮崎駿曾說「身為日本男兒不該喜形於色」，虧他嘴上這樣說，內心卻充滿喜悅，網友打趣直呼：「原來大師本人也很悶騷。」鈴木透露，宮崎駿為感念已故導演高畑勳當初在動畫事業上的提拔，《蒼鷺與少年》中「曾舅公」的角色便是以高畑勳為原型創作而成。

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