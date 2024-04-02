冒險樂園掟彩虹｜女童代幣垂直中藍圈有冇獎？　網民：放都無咁穩

擲彩虹遊戲向來受歡迎，但去年有顧客質疑美國冒險樂園的掟彩虹遊戲代幣大於綠色中獎圈範圍，一度報警求助，其後更向海關及消委會投訴，引起網上熱議。日前有網民分享在冒險樂園目睹「歷史性的一幣」，指玩「掟彩虹」遊戲期間，1名女童成功擲出90度角垂直代幣，「屹立不倒」置於藍色圈，加上沒有「壓線」被視作中獎，大讚對方「擲彩虹界天賦型選手」。許多網民認為女童運氣好，「千次都未必有一次咁」、「慢慢放落去都無咁穩」；不過亦有人笑言店員若「秉公辦理」，上述情況則不應當作中獎，「硬幣懸空部份都係Out，一樣唔賠」。



有女童於冒險樂園玩掟彩虹，代幣以垂直方式置於藍色圈圈範圍內。（FB「美國冒險樂園關注組」圖片）

樓主在facebook群組「美國冒險樂園關注組」上載圖片，指4月1日前往屯門時代廣場的美國冒險樂園，目睹1位貌似只有幾歲女童擲出「歷史性的一幣」。圖片所見，女童所擲代幣以垂直方式置於藍色圈範圍內，樓主更形容代幣「屹立不倒」，完全未有「壓線」，故被店員視作中獎。

面對萬中無一的機率，樓主憶起處境劇《愛回家之開心速遞 》的劇情，讚揚對方為「擲彩虹界天賦型選手」。不過有留言指，去年10月在YouTube頻道「試當真 Trial & Error」已分享過「幣圈必勝法」，笑言「即係以後要碌出去」。

網民聯想到《愛回家之開心速遞》劇情，笑言是「彩虹界天賦型選手使出愛回家入面根叔的絕招」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文惹來網民熱議，紛紛大讚女童好運氣，「啲細路好勁，2、3歲中大獎周時有」、「完美中獎，應該獎5倍」、「勁呀，雖然藍獎宜家都唔係太吸引，但Win嗰刻係爽嘅」、「慢慢放落去都無咁穩」、「這個是中8次六合彩的中獎機率」。

不少市民熱愛玩擲彩虹遊戲。（資料圖片）

然而，有人指出若店員「揸正嚟做」，女童上述情況則不應當作中獎，「跟規矩垂直影相，店員就會當壓線」、「硬幣懸空部份都係Out，一樣唔賠」，有人更笑言「點解無人拋《少林足球》對白出嚟：『一係就公，一係就字，永無中間㗎』」。

去年10月網上瘋傳照片，有顧客於美國冒險樂園屯門分店玩掟彩虹時，質疑遊戲疑有漏洞，認為其中1個中獎圈的直徑比代幣窄，一度報警處理，之後向海關及消委會投訴。美國冒險樂園當時回應指，分店經理曾擺放中獎示範與顧客投出的代幣作比對，同時用手機以俯視角度拍下中獎示範予顧客觀看，又強調幸運彩虹每個圖案均大於代幣，並不存在代幣大於彩虹圖案的情況。對於顧客作出的不實指控，該公司深表遺憾。

（FB「美國冒險樂園關注組」）