台灣地震｜護理師合力固定BB車片瘋傳　網民看哭：守護寶寶的天使

【台灣地震】台灣花蓮昨日（3日）早上7時58分發生7.2級的強烈地震，導致有樓宇出現傾倒、山塌，甚至橋斷等情況。正當不少民眾慌忙逃生之際，有醫療機構的護理師卻極力保護初生嬰兒的安全，即使是準備下班者亦衝回嬰兒室，合力固定多架嬰兒車，保護寶寶免受傷害。



相關片段曝光後於網上瘋傳，不少人感動得哭了，「在你們的保護下，這些孩子才能安然渡過人生第一次強震」，又讚揚她們是天使，「其實她們也怕得要死，但是為了小朋友，她們選擇了堅強」、「你們都是守護寶寶的天使」。



台灣昨日發生7.2級強烈地震，有CCTV拍到護理師在嬰兒房極力保護寶寶畫面。（threads影片截圖）

「好險下班還沒走」台北市1名任職於醫療機構的護理師，昨日中（3日）在社交平台 threads 上傳CCTV片段，直言是「防災演練實境秀」。片段拍到地震發生時的一刻，強震下嬰兒房明顯有劇烈搖晃震動，房內3名護理師反應迅速，合力將11部嬰兒車集中推在一起，並固定好位置，確保嬰兒車避免受到外物擊中。

地震發生時，3名護理師反應迅速，合力將11部嬰兒車集中推在一起，並固定好位置。（threads影片截圖）

其後有2名護理師從外衝回嬰兒房，其中1人頭髮散落且沒有戴上口罩，相信正準備下班，不過發現地震後，便即時趕往支援其他同事，盡力保護寶寶們免受傷害。可惜地震持續，該護理師見未有停止跡象，便衝出嬰兒房打開所有大門，以確保逃生路線暢通無阻。

網民看過影片後紛紛表示感動，大讚護理師們能在臨危不亂下展現專業，「雖然你們可能認為只是在做好份內事，但我看了只覺得滿滿的感動」、「當大家在保護自己的時候，您們在保護這些孩子」、「在你們的保護下，這些孩子才能安然渡過人生第一次強震」、「身為媽媽看到這個馬上哭出來，謝謝你們保護寶寶們」，同時讚揚她們是天使，「其實她們也怕得要死，但是為了小朋友，她們選擇了堅強」、「你們都是守護寶寶的天使」。

上傳片段的護理師透露，她任職於產後護理之家（有提供醫療服務的月子中心）嬰兒室，地震當下只是按照醫療機構的SOP（標準作業流程，Standard Operating Procedures），當中包括「第一時間確保嬰兒遠離可能掉落物及玻璃，並固定嬰兒車」以及「確認逃生路線通暢及門正常開啟（開啟所有門）」。

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