台灣花蓮地震｜更多災情畫面曝光！大量砂土狂瀉似瀑布、校園被毀
撰文：中天新聞網
出版：更新：
花蓮強震釀成災情，台灣百萬YouTuber阿翰就是花蓮出身，他也在IG Story中分享家族群組影片，畫面中大片碎石從山上滑下，一旁的兩隻狗狗看傻眼，他就讀的花蓮女中也牆壁剝落，畫面令人怵目驚心。
阿翰在IG Story中分享家族群組影片，表示收到家族群組影片，從小長大的花蓮崇德畫面，只見山坡上大片面積的土石下滑，砂土不斷湧下，一旁的兩隻狗看傻眼。而他曾經就讀的花蓮女中牆壁也都剝落，柱子磁磚碎成一地。
【圖輯】點圖放大看更多「台灣花蓮地震」災情畫面👇👇👇
+18
台灣花蓮地震｜楊丞琳被嚇醒：不停地聽到救護車和消防車的聲音…台灣花蓮地震｜柯震東家慘成受災戶 八千多萬台幣藝術品幾乎全毀台灣花蓮地震｜杜汶澤報安平不忘搞笑 咁啱屙緊尿：堅持完成排洩台灣花蓮地震｜震前一晚見異像！網民稱似「921震前天色」竟成真台灣花蓮地震｜張齡予酒店對面大樓傾斜近45度：倒下來就壓到我們台灣花蓮地震｜新北市3級強震 中和倉庫震塌屋頂下滑
延伸閱讀：
7.2強震撼全台/網傳「台中停止上課」 市府駁：斥錯誤訊息 已開設三級應變中心
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】