台灣花蓮地震｜更多災情畫面曝光！大量砂土狂瀉似瀑布、校園被毀

花蓮強震釀成災情，台灣百萬YouTuber阿翰就是花蓮出身，他也在IG Story中分享家族群組影片，畫面中大片碎石從山上滑下，一旁的兩隻狗狗看傻眼，他就讀的花蓮女中也牆壁剝落，畫面令人怵目驚心。



阿翰在IG Story中分享家族群組影片，表示收到家族群組影片，從小長大的花蓮崇德畫面，只見山坡上大片面積的土石下滑，砂土不斷湧下，一旁的兩隻狗看傻眼。而他曾經就讀的花蓮女中牆壁也都剝落，柱子磁磚碎成一地。

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