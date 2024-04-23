食蔥油定雞？茶記「足料」蔥油雞相瘋傳　網民驚：蔥油雞走雞？

有網民早前在社交平台發文及相，指自己到茶餐廳吃飯，叫了一碟蔥油雞套餐，可是主菜上桌後，只見大片綠綠的蔥油平面密鋪在雞皮上，甚至完全看不到雞件，樓主認為不知如何是好，「唔知食葱油定食雞？」。帖文一出引來不少網民留言，有人笑言「蔥油雞走雞？」，亦有人認為「葱油控一定好鍾意，撈飯一流」。



樓主指自己到茶餐廳吃飯，叫了一碟蔥油雞套餐，可是蔥油多到爆。（Facebook圖片）

樓主在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文及相，指他到茶餐廳吃飯，叫了一碟蔥油雞套餐。從相片可見，有主菜、1碗白飯及例湯。

可是主菜上桌後，樓主只見大片綠綠的蔥油平面密鋪在雞皮上，甚至完全看不到雞件，只看到少許雞皮，不知如何是好，「唔知食葱油定食雞？」。

一般蔥油雞上的蔥油份量。（網上圖片）

帖文一出引來不少網民留言議論，有人笑言「蔥油雞走雞？」、「奶茶飲奶定茶？」、「以為是魔鬼魚擺法，兩粒蕃茄仔啱啱好係眼」、「蔥油本身索滿成碗油，再加雞皮，正啦，飲油都飽」、「第一眼以為蔥油蒸水蛋」、「買蔥油送雞，你賺啦，師兄」。

亦有人認為其實唔錯，「葱油控一定好鍾意，撈飯一流」、「正呀，我可以唔要雞，淨葱油撈飯」、「可以就攞一半葱油走，返屋企加隻蛋炒飯一流」。