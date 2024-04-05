$10免切叉燒飯！觀塘燒味店逆市自救日賣過百盒　網民呼︰沙士價

港人外遊加上經濟不境，零售飲食業掀執笠結業潮，有食肆則出奇招「自救」，觀塘駿業街1間燒味店推出「激抵飯盒」，一盒免切叉燒飯僅售10元，飲品和例湯需要額另收費。有網民上載該盒免切叉燒飯，可見賣相不錯，據悉超值限時優惠每日都吸引逾百人排隊搶購，網民紛紛回應指「份量係少啲，但舊叉燒好似幾靚，10蚊抵食」、「買返去今晚炒飯都抵」、「令我諗返起沙士時期9蚊一盒燒味飯」。



觀塘1間燒味店張貼告示，寫上免切叉燒飯盛惠10元，「每人限買一盒，飲品加3元，例湯加5元」。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載2張圖片，可見有燒味店張貼告示，寫上免切叉燒飯盛惠10元，「每人限買一盒，飲品加3元，例湯加5元」，樓主購買叉燒飯後拍照，可見雖然份量較少，但叉燒尚算色澤均勻，而且附送青菜，賣相的確不差。樓主更用文字指圖中燒味店位於觀塘駿業街，「睇到其他人分享，生意難做，經過要支持下」。

樓主購買叉燒飯後再影相，雖然份量較少，但叉燒尚算色澤均勻，而且附送青菜，賣相不差。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

據了解，該燒味店於去年10月開張，叉燒飯售價大約50元，老闆為了感謝食客支持，於是推出超值限時優惠，免切叉燒飯每盒售價10元，隨即成為觀塘區打工仔的福音，優惠推出數天，每天都吸引過百人排長龍搶購。

網民紛紛大讚「10蚊淨食叉燒都抵，仲有飯同菜，仲想點？」、「抵食，支持下，返屋企煎隻蛋又一餐！」、「份量少，但睇質素好似唔錯，而且10蚊點都無嘢投訴」、「買返去切開，整叉燒炒蛋飯」、「令我諗返起沙士時期9蚊一盒燒味飯」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）