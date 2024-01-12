搭霸王的？稱無現金改用轉數快　司機3小時仍未收款項：走數快？

搭的士都走數？有的士司機日前於網上公審乘客，指對方上車時表示「無現金」，其後要求使用轉數快付款，他同意並告知電話號碼。由於對方「西裝骨骨」所以相信對方，沒有檢查便讓其下車，惟3小時後仍未收到款項，不滿對方「走數」，揶揄「你究竟用咗轉數快定走數快？」。網民指出樓主作為司機都有責任，應確保已收妥車資才讓乘客下車，「未收到錢唔畀落車是常識吧」；有人分享匯款經歷猜測或是誤會，建議樓主檢查清楚款項會否匯入至其他帳戶平台。



有的士司機載客時，被告知無現金，准許對方用轉數快卻疑被「走數」。（示意圖／資料圖片）

該的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，並貼上1張圖片，指圖中男乘客由中環文華東方酒店前往九龍ICC（環球貿易廣場），上車時已表明無現金，詢問他可否使用轉數快，否則需要讓秘書前來付款。樓主當時答應可用轉數快，到達目的地連隧道費合共126.4元，樓主告知電話號碼，對方及後表示已轉帳。樓主覺得對方「西裝骨骨」，又稱有秘書，沒有檢查便讓其離開，可是3小時後發現仍未收到車資，揶揄「你究竟用咗轉數快定走數快」。

樓主不滿並貼出疑似「走數」乘客的容貌。（FB「的士司機資訊網Taxi」圖片）

許多網民指出樓主應負上部份責任，「未收到錢唔畀落車是常識吧」、「咁你都信，真心佩服」、「你自己無Check清楚畀人落車就係你問題」、「無現金都夠膽上香港的士，仲要行家信先好笑」、「畀電話號碼可能會錯，你應該叫佢掃你的QR CODE」；又嘲諷涉事乘客「佢個轉數快應該都轉咗好多轉免費車」、「唔係走數快，係走得快」。

有人則勸樓主檢查清楚款項會否存入其他已連結平台，「我試過轉畀朋友，對方話收唔到，問銀行話成功過數， 點知原來朋友綁定咗個電話號碼係支付寶」、「我之前等咗好耐都收唔到匯款，原來對方過咗落Payme」、「試過兩次係銀行問題，轉咗畀人，人哋第2日先顯示收到」；有的士行家就建議可採以下方法自保，「如果佢預先話用FPS，你可以叫佢轉多啲錢先，到站再找返差價」。

（FB「的士司機資訊網 Taxi」）