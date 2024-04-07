離譜！叫員工周日加班　老闆稱得「神明啟示」拒補假　打工仔嬲爆

僱主要求僱員在休息日上班後理應安排補假，但近日有打工仔在網上發帖，稱與同事在周日加班後卻遭老闆婉拒放假，而老闆給出的理由更是令人瞪目結舌！老闆竟假借神明之意，聲稱得到神明啟示，指神不喜歡對加班補假斤斤計較的員工。有網民批評樓主老闆，「一睇就知老闆係神棍」、「佢直頭當咗自己係神」，亦有人建議樓主以其人之道還治其人之身，「我都聽到有把聲話要準時放工」、「神話：勞工處見」。



有打工仔稱周日加班後卻遭老闆婉拒放假，原因是老闆聲稱「神明啟示」，指神不喜歡對加班補假斤斤計較的員工。（《逃學為龍2》劇照）

該名網民在facebook專頁「奴工處」發文，稱其老闆前些日子安排他及其他同事於某周日回公司開會，並承諾會跟足法律安排補假。然而，當樓主及同事們事後跟公司程序申請補假時，老闆竟感到不滿想拒絕。老闆解釋自己是教徒，「感應到神明啟示」，又指神明不會希望有一群「對加班計較」的員工。事件令樓主及同事們都甚是不快，樓主亦諷刺稱「想爭取返自己應該有嘅嘢原來都會得罪『神』」。

帖文引來網民熱議，有網民笑言「神話每個星期第7日都要休息喎」，但有其他人就回應「佢嗰個教未必係你講呢個教呀」、「一睇就知老闆係神棍」、「佢直頭當咗自己係神」，更有人笑稱樓主應向老闆說「我都聽到有把聲話要準時放工」。

不少網民都表示，如果老闆堅拒讓樓主補假，便應向勞工處報告，「話畀老闆聽，你都得到神明指示，請老闆二擇其一，一係補錢，一係聯同其他同事勞工處見」、「叫佢同勞工處講」。

不少網民都表示，如果老闆堅拒讓樓主補假，便應向勞工處報告。（《逃學為龍2》劇照）

根據勞工法例，僱主不得強迫僱員在休息日工作，除非因機器或工廠設備發生故障或任何緊急事故，則屬例外。可是，僱員可自願選擇在休息日工作（18歲以下在工場工作的人士除外）。如僱主要求僱員在休息日工作，則必須另定休息日予僱員。而另定休息日須安排在原定休息日後的30日之內，僱主需在原定休息日後的48小時內通知僱員另定休息日的日期。

如果僱主無合理辯解而不讓僱員在法定假日、另定假日或代替假日放假，或不支付假日薪酬給僱員，可被檢控。一經定罪，最高可被罰款5萬元。

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